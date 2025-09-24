Al menos dos heridos tras estrellarse una aeronave en el principal aeropuerto de Venezuela

El humo tras el incidente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía

Al menos dos personas han resultado heridas este miércoles al precipitarse a tierra una aeronave poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, según ha informado el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), sin precisar cuántos pasajeros se encontraban a bordo del avión.

Los dos supervivientes «inmediatamente han recibido atención médica» y se encuentran «en condiciones estables», según una breve publicación de la institución en Instagram.

El accidente ha ocurrido a las 12.52 hora local por causas aún desconocidas, por lo que el INAC ha anunciado la activación de una Junta de Investigación de Accidentes con el fin de esclarecer los motivos de la caída de la aeronave Learjet 55, con matrícula venezolana YV-3440.

Además, se están llevando a cabo labores de búsqueda y salvamento en el aeropuerto, ubicado en el estado costero de La Guaira (norte), cercano a Caracas, según el INAC.

#LaGuaira Hace minutos una aeronave Learjet 55, se estrelló en el aeropuerto de Maiquetia. Información preliminar indica que el hecho ocurrió cuando iba a aterrizar.



Bomberos aeronáuticos y autoridades en el sitio



Se espera información oficial por parte del INAC y organismos… pic.twitter.com/CFnx1by4p7 — Roman Camacho (@rcamachovzla) September 24, 2025

La aeronave YV-3440 estuvo la mañana de este miércoles «cerca de Charallave», en el estado Miranda, desde donde voló hasta el aeropuerto de Maiquetía, según el rastreador de vuelos FlightAware. Asimismo, la plataforma señala que, en las últimas dos semanas, el aparato voló en un par de ocasiones a Cuba desde Venezuela y luego a Panamá desde el país insular.

El pasado julio, siete personas, entre ellas el copiloto, fallecieron y otras tres resultaron heridas en el accidente de una aeronave de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela ocurrido en el estado Amazonas, según informó entonces el titular de Defensa, Vladímir Padrino.

Ese avión trasladaba a miembros de la comunidad indígena Yanomami a una población en el municipio del Alto Orinoco e iba a retornar con material y equipos del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte del operativo por los comicios municipales celebrados ese mes.