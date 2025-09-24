Suscribete a
Dos golpes antidroga en Bolivia sacuden al entorno más cercano de Evo Morales

Las detenciones de Elba Terán y Felipe Cáceres reavivan las sospechas de nexos entre narcotráfico y el MAS

Sigue la asamblea de la ONU en directo

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, en una imagen de archivo efe

Ronald Catarí

Corresponsal en La Paz

En Bolivia, en el trópico de Cochabamba -bastión sindical y político de Evo Morales- dos operativos antidrogas consecutivos golpearon a su entorno. En 48 horas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) detuvo a Elba Terán Gonzales, vinculada al movimiento ... cocalero, y a LuisFelipe Ladislao Cáceres García, quien fue el máximo responsable de la lucha antidroga durante los 13 años de gobierno de Morales.

