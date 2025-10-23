Suscribete a
ABC Premium

Dos cazas españoles de la OTAN, desplegados tras una nueva incursión rusa en espacio aéreo lituano

Vilna convocará a representantes de la Embajada rusa para protestar contra este «comportamiento imprudente y peligroso»

Alerta OTAN: así es el protocolo de reacción a las incursiones en el espacio aéreo de la Alianza

Dos cazas Eurofighter del Ejército del Aire, imagen de archivo
Dos cazas Eurofighter del Ejército del Aire, imagen de archivo ABC

Europa Press

Las autoridades de Lituania han denunciado este jueves una violación del espacio aéreo lituano por parte de dos aviones rusos procedentes de la región de Kaliningrado, unos hechos que han obligado a desplegar dos cazas españoles de la misión de vigilancia aérea de ... la OTAN.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app