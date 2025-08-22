Doce muertos y cuatro desaparecidos tras el derrumbe parcial de un puente en China

Momento en el que se produce el derrumbe

Al menos doce personas han muerto y cuatro continúan desaparecidas tras el derrumbe parcial de un puente en construcción al noroeste de China este viernes.

Un vídeo publicado por la cadena estatal CCTV muestra cómo la parte central del arco del puente se derrumba repentinamente y cae al río Amarillo.

La causa ha sido un fallo en los cables de acero, según ha informado la agencia estatal de noticias Xinhua. Un total de 15 trabajadores y un jefe de proyecto se encontraban en el lugar en ese momento, de acuerdo con el periódico 'People's Daily'.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de doce personas, mientras que otras cuatro continúan desaparecidas. Cientos de trabajadores de rescate se han movilizado para la operación de búsqueda y rescate, según recoge AFP.

La estructura afectada es la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai, el puente de arco de vigas de acero continuo de doble vía con mayor luz del mundo. También es el primer puente ferroviario de este tipo de China que cruza el río Amarillo, el segundo más largo del país.

On Aug 22, tragedy struck in Qinghai—16 workers plunged to their deaths when a construction rope snapped at the Jianzha Yellow River Bridge. Another fatal example of China’s poor safety standards. pic.twitter.com/dgJl34nB91 — Spotlight on China (@spotlightoncn) August 22, 2025

Las imágenes publicadas en los medios de comunicación estatales muestran el puente parcialmente construido, con la sección central desaparecida y dos gigantescas torres de andamios y varias grúas a su lado.

Los accidentes industriales son bastante comunes en China debido a la vaguedad de las normativas y la laxitud de las normas de seguridad.

En diciembre del año pasado, 13 personas desaparecieron tras un derrumbe en una obra de construcción de una importante línea ferroviaria en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China. No hubo ningún superviviente.