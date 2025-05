Disturbios en Francia, en directo: muerte de Nahel, detenidos, heridos, enfrentamientos y últimas hora hoy

Francia vive esta semana sumida en el caos y la violencia. Las protestas por el asesinato a manos de un agente de Policía de Nahel, un joven de 17 años y de origen franco-argelino que se saltó un control de tráfico, han generado la indignación de un país que se ha echado a la calle de una forma especialmente agresiva.

El presidente del país, Emmanuel Macron, ha criticado la «instrumentalización» del crimen por parte de los manifestantes, y seguirá desplegando a las fuerzas de seguridad francesas para combatir la violencia de estos.

El agente involucrado ha sido acusado de homicidio voluntario y está en prisión.

El Ministerio del Interior francés tiene ya registrados 3.200 arrestos durante las protestas desatadas el pasado martes, según informa Europa Press. De esas personas, "un 60 por ciento" no tienen antecedentes policiales "y no han sido nunca objeto de ningún control". Además, la media de edad se sitúa en los 17 años, aunque hay menores de incluso doce o trece. El dato se sitúa al nivel de las masivas protestas de 2005, con la diferencia de que ahora se ha llegado a esta cifra en apenas seis días.

Los manifestantes llevan una semana atacando los establecimientos, escuelas y edificios públicos de las principales ciudades de Francia, incluso la vivienda particular de un alcalde. Una de las agresiones ha sido perpetuada esta pasada noche contra el tribunal de Créteil , una ciudad del Valle del Marne (Isla de Francia). Según informa Le Figaro, una treintena de personas atacaron con dispositivos pirotécnicos los juzgados, provocando la intervención de la Brigada de Búsqueda e Intervención (BRI) y gendarmes móviles.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a por lo menos 72 personas en la noche del lunes y madrugada del martes en el más reciente episodio de disturbios nocturnos en Francia, lo que confirma una desescalada una semana después de su estallido, indicaron las autoridades. El balance comunicado este martes por el ministerio del Interior informó también de 24 edificios dañados, 159 vehículos incendiados y de 202 fuegos provocados en las calles durante esta séptima noche de violencia, que no dejó ningún agente de policía herido.