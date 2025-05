Un diputado italiano se disfraza de fantasma para protestar contra Meloni y lo expulsan del Parlamento

Possono trascinare il fantasma del Referendum via dall’aula ma non ci fermeranno nel tentare di informare gli italiani.



Chiediamo solo che il Presidente del Consiglio informi i cittadini sul voto referendario. Non le stiamo chiedendo un favore, è un suo preciso dovere.



L’8 e 9… pic.twitter.com/xEKCgpUnsb