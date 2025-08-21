Suscribete a
Un diputado chavista, detenido por poseer 20 kilos de coca en plena ofensiva de EE.UU. contra el narcotráfico

El chavismo allanó la inmunidad parlamentaria de Julio Torres tras su detención en «flagrancia»

EE.UU. despliega fuerzas en el Caribe y aumenta la presión contra Maduro

El presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, calificó a Torres de «basura» y mostró fotografías del legislador, que terminó rompiendo ABC

Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

El chavismo, señalado por Estados Unidos de encabezar una red de narcotráfico transnacional, terminó exhibiendo a uno de los suyos: un diputado detenido en flagrancia por delitos de drogas.

La Asamblea Nacional chavista —el Parlamento– aprobó este miércoles por unanimidad allanar la inmunidad parlamentaria ... del diputado oficialista Julio César Torres Molina, electo por el estado de Mérida y miembro del movimiento Tupamaro. El legislador fue detenido en flagrancia por presunta posesión de drogas, según confirmó el Tribunal Supremo de Justicia, que notificó al Parlamento y al fiscal general chavista, Tarek William Saab.

