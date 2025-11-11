Suscribete a
ABC Premium

La diplomacia silenciosa de Taiwán: Taipei ofrece su industria de chips como garantía de Defensa

«Nuestro sector de alta tecnología, particularmente en semiconductores, se ha convertido en una parte indispensable de la economía global», ha asegurado en Berlín la expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen

La industria europea, presa de la producción china de semiconductores

La expresidenta de Taiwán,Tsai Ing-wen, durante su intervención en Berlín
La expresidenta de Taiwán,Tsai Ing-wen, durante su intervención en Berlín CAPTURA
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Nuestro sector de alta tecnología, particularmente en semiconductores, se ha convertido en una parte indispensable de la economía global: en una época en la que la IA también define el poder, la industria de chips de Taiwán también ancla la prosperidad global», ha dicho ... en Berlín la expresidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante su intervención en la Berlin Freedom Conference. Este evento se celebra en el marco de actos conmemorativos del 36º aniversario de la caída del Muro de Berlín y Tsai Ing-wen ha viajado a Alemania en visita privada, sin agenda pública ni contactos oficiales con las instituciones o el Gobierno alemán. Lo cierto es que el contexto relajado de la Berlin Freedom Conference le ha proporcionado la ocasión de intercambiar opiniones en privado con políticos alemanes de los partidos del gobierno y hacer llegar de manera informal varios importantes mensajes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app