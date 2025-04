Dinamarca y Groenlandia, listas para hablar juntas con Trump

La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha recibido este domingo en el Marienborg al nuevo presidente regional de Groenladia, Jens-Frederik Nielsen. Ambos han reiterado su rechazo a permitir que Estados Unidos se haga con la isla del Ártico, como reiteradamente ha amenazado Donald Trump, y han manifestado su intención de abordar una estrategia de resistencia conjunta. «Hemos sido muy claros en el uso del lenguaje. Siempre querremos reunirnos con el presidente estadounidense, por supuesto que estaremos dispuestos a hacerlo», ha dicho Frederiksen tras la reunión, insistiendo en su disposición a pactar con Washington una mayor cooperación en materia de seguridad en Groenlandia, «pero creo que hemos sido muy claros también en lo que es el enfoque del Reino de Dinamarca».

Tras estas primeras declaraciones de la primera ministra, los periodistas estaban deseosos de saber en qué punto la posición de Jens-Frederik Nielsen difería o si había alguna brecha abierta entre los dos gobiernos. «Me acostaré donde yace Mette», ha respondido sin rubor el groenlandés.

Jens-Frederik Nielsen ha enfatizado que no le entusiasman las acciones de Donald Trump en relación con una futura cooperación entre Groenlandia y Estados Unidos. «No se puede tener una pareja donde no hay ninguna forma de respeto mutuo. Nunca seremos una propiedad que pueda ser comprada por cualquiera», ha puesto por delante el líder de Demokraatit, el gran ganador de las elecciones parlamentarias groenlandesas y al frente de una coalición de cinco partidos.

Este gobierno amplio ha surgido de la voluntad expresa de Nielsen de implicar a una gran mayoría en un gobierno de resistencia a los planes de Trump. La reunión entre Jens-Frederik Nielsen y Mette Frederiksen ha servido para analizar algunos de los «capítulos oscuros» de la historia entre Dinamarca y Groenlandia. Incluido el llamado 'caso espiral', la esterilización forzosa de miles de mujeres indígenas por parte del sistema sanitario danés.

Además, han hablado sobre cómo Dinamarca y Groenlandia pueden fortalecer la futura relación de cooperación dentro el Reino Danés, del que también forman parte las Islas Feroe. Esto se aplica, entre otras cosas, a la cuestión de si se debe revisar la Ley de Autonomía de 2009. «No hay nada que se descarte de antemano, ni siquiera mirar la Ley de Autonomía. Dinamarca tiene la voluntad de invertir en la sociedad groenlandesa», ha abierto la puerta Mette Frederiksen.

Groenlandia lleva mucho tiempo queriendo independizarse en el futuro. Jens-Frederik Nielsen aboga por un proceso de secesión muy lento y equilibrado, en cooperación con Dinamarca. Ha expresado su deseo de que Groenlandia no sea considerada como una carga económica para Dinamarca. «Todo lo que se dice de que las cosas que se están cambiando en la Ley de Autonomía como un proyecto de ley adicional para Dinamarca, creo que es erróneo en la situación actual», se ha quejado. Este lunes, Jens-Frederik Nielsen viajará de regreso a Groenlandia en compañía del rey Federico, con quien el jefe de gobierno groenlandés ha tenido previamente una audiencia durante su visita de tres días a Copenhague.

«Tenemos que acercarnos más»

Groenlandia y Dinamarca han acordado fortalecer sus lazos en respuesta al interés. «Estamos en una situación de política exterior que significa que tenemos que acercarnos más», ha justificado Nielsen, que junto con la primera ministra danesa ha asegurado que sólo los groenlandeses podrán decidir el futuro de su territorio, sin por ello renunciar a mantener buenas relaciones con un aliado tradicional como es Estados Unidos. «Estamos listos para una asociación fuerte [con EE. UU.] y un mayor desarrollo, pero queremos respeto... Nunca seremos una propiedad que cualquiera pueda comprar», ha repetido Nielsen, que por otra parte niega haber estado en contacto con la Administración estadounidense desde que ha ocupado su cargo.

Durante la visita de Nielsen a Copenhague, el embajador ruso en Dinamarca, Vladímir Barbin, ha hecho unas declaraciones en las que afirma por su parte que Bornholm, la isla danesa ubicada en el Báltico, ya no es una «isla de paz». Ha criticado los ejercicios militares daneses en la zona y ha advertido que »el rearme deliberado de Copenhague bajo el falso pretexto de una amenaza rusa». Dinamarca ha anunciado recientemente que aumentará el número de soldados en la isla con un nuevo regimiento. El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, ha declarado que «no es cierto que exista una amenaza particular para Bornholm en comparación con el resto de Dinamarca. Alexander With, analista militar del Real Colegio de Defensa Danés, confirma por su parte que existe una amenaza potencial de invasión dirigida a Bornholm y, por lo tanto, la isla debe ser rearmada. El embajador insiste, por el contrario, en que Rusia «no tiene ni ha tenido nunca intenciones agresivas hacia Dinamarca».

La Inteligencia danesa acusa a Rusia de llevar a cabo una campaña de desinformación destinada a exacerbar aún más las tensiones entre los socios transatlánticos. Según un informe del Kyiv Post, actores rusos han difundido en redes sociales que un parlamentario danés busca ayuda rusa para evitar una anexión estadounidense de Groenlandia, lo que califica de «completamente falso».