Dimiten el jefe de Gabinete y el ministro del Interior del Gobierno argentino de Javier Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hombre clave del Gobierno de Javier Milei, y quien fue el artífice del vínculo entre Mauricio Macri y el presidente, presentó su dimisión minutos antes de la reunión entre ambos políticos. Algunas versiones acerca de su ... decisión mencionan que estaría vinculada a su tensa relación con la hermana del jefe de Estado, la secretaria de Presidencia Karina Milei. Su salida era un secreto a voces en las arenas de la política, pero llamó la atención que escogiera la misma noche de la reunión para anunciarlo.

«Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso», escribió en sus redes sociales el funcionario, quien afirmó renunciaba «ante los persistentes transcendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional» y para que Milei «pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones».

Apenas difundida la noticia de su salida del Gabinete, el Gobierno informaba de manera oficial quién sería su reemplazo. Se trata de Manuel Adorni, portavoz oficial de la Casa Rosada. A partir del lunes, el funcionario estará a cargo de la Jefatura de Gabinete. «Profundizar las reformas estructurales será prioridad», señaló apenas se confirmó su nuevo cargo.

Minutos después de conocerse la salida de Francos, también presentaba su renuncia el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien había asumido el cargo hace menos de dos meses, el pasado 14 de septiembre. Por el momento, se desconoce quién ocupará su cargo en el Gobierno.

Reunión con Macri

Inicialmente estaba previsto un almuerzo, pero luego se decidió que fuera una cena, que tuvo lugar en un ambiente distendido en la mítica Quinta de Olivos. El encuentro entre Milei y Macri, de dos horas de duración, comenzó a las 20 horas y se extendió casi hasta las 22 horas.

En la reunión ambos intercambiaron sus puntos de vista con respecto a las reformas que el Gobierno quiere impulsar en el Congreso, habida cuenta de la reciente victoria en las elecciones legislativas. El expresidente aprovechó el encuentro para señalarle algunos desacuerdos al libertario.

«Lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia. Algunos los tomé, otros no», reconocía Milei en la antesala del encuentro. No obstante, señaló que «algunos de sus consejos me resultaron muy importantes». Macri, en cambio, antes de asistir a la cita había declarado públicamente que al Gobierno le «hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo».

Entre los temas que se trataron en la reunión estuvo la sugerencia del expresidente de implementar cambios en el Gabinete de Gobierno, algo que se desencadenó esa misma noche, con la oficialización de la dimisión de dos funcionarios.

Pasaje de diputados

Horas antes de que se concretara la reunión entre Macri y Milei, tuvo lugar un curioso fenómeno al interior de las filas del expresidente argentino. Siete de los diputados que hasta el viernes formaban parte del Pro, el partido fundado por el mandatario, decidieron pasarse al partido oficialista La Libertad Avanza (LLA).

De acuerdo con la prensa argentina, habría sido un llamado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -quien dos años atrás era candidata a la presidencia por el macrismo y luego se convirtió al partido de Milei-, lo que habría impulsado el éxodo de legisladores hacia el frente vencedor de las legislativas. La funcionaria tiene una relación de fuerte tensión con el exmandatario luego de que abandonara su partido para sumarse al oficialismo.