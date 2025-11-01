Suscribete a
ABC Premium

Dimiten el jefe de Gabinete y el ministro del Interior del Gobierno argentino de Javier Milei

El artífice del vínculo entre el presidente argentino y Mauricio Macri presentó su renuncia minutos después de la reunión entre ambos políticos

El kirchnerismo agrava su crisis tras el duro varapalo electoral

Milei se acerca al expresidente Macri para reforzar sus alianzas en el Congreso argentino

El presidente argentino Javier Milei
El presidente argentino Javier Milei AFP
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hombre clave del Gobierno de Javier Milei, y quien fue el artífice del vínculo entre Mauricio Macri y el presidente, presentó su dimisión minutos antes de la reunión entre ambos políticos. Algunas versiones acerca de su ... decisión mencionan que estaría vinculada a su tensa relación con la hermana del jefe de Estado, la secretaria de Presidencia Karina Milei. Su salida era un secreto a voces en las arenas de la política, pero llamó la atención que escogiera la misma noche de la reunión para anunciarlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app