El dilema de la oposición venezolana: ¿votar o no votar en las elecciones de mayo?

El dilema electoral divide a los antichavistas cuando quedan tres semanas para los comicios en los que serán elegidos 24 gobernadores y más de 200 diputados de la Asamblea Nacional. La oposición venezolana se encuentra en una encrucijada, un ciclo aparentemente interminable. Su búsqueda de ... desplazar al chavismo del poder se ve obstaculizada por divisiones internas, la necesidad de un liderazgo renovado y la falta de una estrategia coherente a largo plazo, lo que genera desconfianza y desánimo en el electorado. El actual dilema se centra en la participación o abstención en las elecciones del 25 de mayo.

Por un lado, María Corina Machado llama a la abstención como acto de protesta tras el fraude electoral del pasado 28 de julio: Nicolás Maduro se autoproclamó ganador, sin mostrar las actas, mientras el opositor Edmundo González Urrutia obtuvo casi el 70% de los votos y se vio obligado a exiliarse a España. Desde su posición, Machado busca demostrar la soledad política de Nicolás Maduro. La opositora sostiene que «votar repetidamente, sin respeto por los resultados, desvirtúa el voto popular».

En contraste, un sector de la oposición, incluyendo al excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski y el partido Un Nuevo Tiempo del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, aboga por la participación, bajo el argumento de que el cambio político debe lograrse a través del voto. Capriles, a pesar de considerar al CNE como el peor ente electoral del país y reconocer las difíciles condiciones del proceso, insta a los venezolanos a persistir y hacer oír su voz. «La abstención es un error y puede ser un error costoso, porque es dejar el camino libre al Gobierno», aseguró el opositor el lunes durante una rueda de prensa en Maracaibo.

Para Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el camino de la abstención es «relativamente fácil. En cambio, para la oposición que favorece el voto será más duro, pues tiene dos adversarios: por un lado, el abstencionismo como protesta; y, por otro, el Gobierno, que hace todo para disuadir el voto opositor», explica a ABC.

Luchar con el voto

Para quienes apoyan la vía de la participación, como Carlos Valero, miembro del partido opositor Un Nuevo Tiempo y candidato a la Asamblea Nacional, esa es la única herramienta que tiene el venezolano para «protestar» contra Maduro y «luchar» a favor de la causa democrática. «La participación política no es un tema dogmático, ni nosotros somos los fundamentalistas del voto, sino que es una herramienta de lucha política que está ahí», declara a ABC.

Valero reconoce que se «ha demostrado que todas las victorias políticas e institucionales de la oposición han sido a través del voto. Incluida la del 28 de julio». El dirigente es de los que cree que la oposición no puede abandonar a los millones de venezolanos que salieron en masa a votar y mucho menos dejarlos sin representación política.

El clima electoral es desalentador, refleja el profundo malestar económico y social del país. Angélica Morales, de 44 años, expresa a este diario su desconfianza en el sistema electoral y su temor a una nueva frustración. «Vote o no, el oficialismo hará trampa», afirma. Asdrúbal Balderrama comparte esta opinión, anticipando la victoria del Gobierno y cuestionando la utilidad de la participación opositora: «No debería postular a ningún candidato porque ya sabemos que ninguno ganará».

Henrique Capriles, este martes a su llegada a la rueda de prensa en Maracaibo efe

Para Aveledo, no es de extrañar este desconcierto entre los venezolanos. «Lamentablemente tampoco es la primera vez que la oposición ha tenido mensajes contradictorios o que se traga palabras anteriores. Aún después de la creación de la MUD y el acuerdo en la estrategia de cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral, partes de ese sector han insistido en la abstención, sin duda estimulados por el escaso respeto a la institución del voto libre desde el poder», reflexiona.

Ante la desconfianza generalizada en el sistema electoral, Aveledo afirma que la única certeza es el compromiso de que cada voto obtenido por la oposición y cada cargo ganado se utilizarán para mantener viva la aspiración democrática y continuar trabajando por una Venezuela donde todos tengan cabida.

Valero comparte esta idea y afirma que, si toda la oposición decide no participar y abandonar la vía electoral, las opiniones de los venezolanos que no apoyan al chavismo quedarán sin representación en la Asamblea Nacional. Reconoce que en Venezuela no hay garantías absolutas, pero tiene claro quién es el verdadero adversario político, el chavismo, al que la abstención permitirá continuar sin ninguna oposición.