Suscribete a
ABC Premium
Elecciones Extremadura
El CIS da la victoria a Guardiola, pero seguiría dependiendo de Vox
Última hora
Absuelto el acusado de asesinar al sacristán en Algeciras en 2023

Al menos diez muertos en una operación israelí en el sur de Siria

El Ministerio de Exteriores sirio ha condenado «en los términos más firmes» este «ataque criminal» por parte de las tropas israelíes

RTVE mantiene su posición de no participar en Eurovisión si va Israel: «Ha incumplido las normas tratando de influir en el resultado»

Un hombre yace en una cama del hospital Al-Mouwasat de Damasco tras una operación llevada a cabo por las fuerzas israelíes en la localidad siria de Beit Jin el 28 de noviembre de 2025
Un hombre yace en una cama del hospital Al-Mouwasat de Damasco tras una operación llevada a cabo por las fuerzas israelíes en la localidad siria de Beit Jin el 28 de noviembre de 2025 afp

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las autoridades de Siria han denunciado este viernes la muerte de más de diez civiles, entre ellos varios niños, en una incursión del Ejército de Israel en la localidad de Beit Yin, a las afueras de Damasco, donde se han producido varios enfrentamientos después de ... que las tropas israelíes cruzaran la frontera para una operación contra supuestos integrantes del grupo islamista Yama Islamiya.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app