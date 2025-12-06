Suscribete a
La diáspora venezolana celebra el Nobel de la Paz a María Corina Machado con una marcha global

El anuncio del viaje a Oslo de la líder opositora, recibido entre la emoción y la prudencia en las manifestaciones convocadas en 130 ciudades de 30 países

La marcha global por el Nobel de la Paz y la libertad que no podrá celebrarse en Venezuela

Una gran bandera de Venezuela presidió la manifestación por las calles de Madrid
Una gran bandera de Venezuela presidió la manifestación por las calles de Madrid
Madrid

Lina es venezolana y tiene 67 años. De ellos, los últimos 18 años ha vivido en España. Confiesa que dejó su país «por motivos políticos». Geóloga de profesión, fue despedida junto a otras 21.000 personas en 2003, durante el Gobierno de Hugo Chávez. El ... motivo: «Protestar», explica a ABC, mientras espera que arranque, en Madrid, la Marcha por la Paz y la Libertad, convocada por el partido Vente Venezuela, que lidera la opositora María Corina Machado.

