'Diario de un prisionero': Sarkozy anuncia la publicación de su libro el 10 de diciembre

El expresidente francés ha compartido en sus redes sociales un fragmento de la obra

El juicio en apelación en Francia contra el expresidente Nicolas Sarkozy arrancará el 16 de marzo de 2026

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

El expresidente francés Nicolas Sarkozy antes de entrar en prisión AFP

«En la cárcel no hay nada que ver ni nada que hacer. Olvido el silencio, que no existe en la prisión de La Santé, donde hay tanto que oír. El ruido, por desgracia, es constante. Pero, como en el desierto, la vida interior se ... fortalece en prisión». Es el pequeño extracto que el propio Nicolas Sarkozy ha publicado este viernes para anunciar el lanzamiento de su libro el próximo 10 de diciembre.

