'Diario de un prisionero': Sarkozy anuncia la publicación de su libro el 10 de diciembre

«En la cárcel no hay nada que ver ni nada que hacer. Olvido el silencio, que no existe en la prisión de La Santé, donde hay tanto que oír. El ruido, por desgracia, es constante. Pero, como en el desierto, la vida interior se ... fortalece en prisión». Es el pequeño extracto que el propio Nicolas Sarkozy ha publicado este viernes para anunciar el lanzamiento de su libro el próximo 10 de diciembre.

La obra verá la luz bajo el título 'Diario de un prisionero' ('Le journal d'un prisonnier', en francés) y en ella relatará sus 20 días en la cárcel parisina de La Santé, desde que ingresó el pasado 21 de octubre por una condena por asociación ilícita en el caso sobre la financiación de su campaña electoral de 2007 hasta que salió el 10 de noviembre.

El expresidente galo solicitó la libertad condicional el mismo 21 de octubre, algo que permite la ley a los mayores de 70 años, y ahora espera el juicio en apelación previsto a partir del 16 de marzo. Durante su estancia en el penal, los encargados de manejar sus redes sociales mostraron en Instagram las cartas y los regalos -desde libros hasta Biblias pasando por giros postales para la cantina- enviadas por los seguidores del político conservador.

Sarkozy fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente su victoriosa campaña electoral de 2007. Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en «última instancia», el tribunal subrayó que sí salió del país africano, por lo que lo sentenció por asociación ilícita.

Su condena estuvo acompañada de polémica, ya que el tribunal ordenó su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso. Con este fallo, Sarkozy -que se declara inocente- se ha convertido en el primer ex jefe de Estado francés en acabar entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, esta no es la primera condena del expresidente, que suma otras dos por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, y tiene, asimismo, más causas abiertas.