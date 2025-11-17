Diana Loginova, la cantante adolescente que desafía a Putin con su música callejera

San Petersburgo, el pasado 17 de octubre. En la parte trasera de una furgoneta policial se encuentran varios detenidos: una chica rubia con gafas y dos chicos, uno tímido que lleva gorro y otro de pelo lacio que se arrodilla. Este último ha improvisado ... una pedida de mano para la chica con un anillo hecho con papel que ha doblado en el interior del vehículo. Todos ellos han sido detenidos por interpretar en la calle canciones contra el presidente ruso, Vladímir Putin, pero oficialmente se les acusa de «desacreditar al Ejército» y «organizar una concentración ciudadana en lugares públicos».

La joven es Diana Loginova, más conocida por su alias artístico, 'Naoko'. Es la cantante del grupo amateur Stoptime, originario de la segunda ciudad de Rusia, San Petersburgo. Los chicos que la acompañan –Alexander Orlov, voz y guitarrista, y Vladislav Leontiev, el batería del grupo– sufren un destino similar al de ella.

En esta ciudad, muy ligada a la historia de los zares, también es la que en la actualidad menos les quiere. San Petersburgo es una urbe bohemia y alternativa y las actuaciones musicales en sus calles no han gustado a los partidarios del 'nuevo zar' del país euroasiático. Los más mayores de 'Piter' (como la suelen llamar los locales) sí le apoyan como sucede en el resto del país pero los jóvenes, que sueñan con otra Rusia, le critican e incluso cantan canciones contra él.

Sus conciertos, en los que les acompañan decenas de chicos y chicas de la misma edad, se han vuelto virales en las redes por cantar, en la céntrica avenida Nevski, a los pies de la famosa Iglesia de Kazán, versos críticos con el régimen ruso y contra el mismo presidente.

Con tan solo 18 años, esta joven nacida en 2007 y talentosa con la música se ha topado con la rigidez de las autoridades rusas. Fue decisiva para su detención la denuncia de Mijáil Romanóv, un diputado de la Duma que vio la actuación de Stoptime y se puso en contacto con las fuerzas de seguridad para silenciar al grupo.

Aunque estos conciertos improvisados eran actuaciones amateur, consiguieron congregar a muchos chicos y chicas de su edad mientras coreaban canciones de artistas en el exilio o incluso prohibidas por la misma ley rusa. Periodistas de medios oficialistas como María Ajmedova, jefa de 'Regnum', aseguró que sus actuaciones «eran como mítines políticos».

Naoko se ha convertido en la cara del grupo y es la más conocida de ellos. Fue castigada por las autoridades rusas por primera vez el pasado 15 de octubre. Posteriormente fue condenada a 13 días de detención y, el pasado martes, se le alargó la pena. En total ya lleva más de un mes en prisión. Aunque salió por un breve período, fue detenida de nuevo. Además, tuvo que pagar una multa de 30.000 rublos (algo más de 300 euros al cambio).

Atención en internet

La que parece ser la principal causa de su persecución legal es el eco que han tenido sus actuaciones en las redes sociales. Según el analista Oleg Ignatov, «esta historia ha recibido más atención en los medios opositores de fuera que en la propia Rusia». En su opinión, los medios en el exilio contribuyeron a difundir estos hechos «entre los emigrantes rusos». Aunque «las autoridades han castigado sin tapujos a los involucrados, esta historia ha tenido un impacto nulo» en el país, considera Ignatov.

Después de hacerse más popular, Loginova habló con algunos medios de comunicación independientes rusos y les aseguró que «el poder de la música es importante», como demuestran los hechos que le han sucedido. Más allá de esta cita no se pronunció políticamente.

Estudiante de piano en el Conservatorio Rimski-Korsakov, ha ganado numerosos premios prestigiosos con este instrumento. Oriunda de las afueras de San Petersburgo, concretamente de Rajia, recibió apoyo de personalidades como el periodista Dmitry Kolezev, el pianista Yevgeny Alekseyev, los políticos opositores Boris Nadezhdin y Lyubov Sobol (tildada de agente extranjero en Rusia). Incluso Noize MC, el artista que creó la canción más popular que interpreta en sus actuaciones improvisadas, también se posicionó a su favor. En un país donde las manifestaciones contra el poder son prácticamente inexistentes desde 2022, estos conciertos han preocupado al régimen, que no duda en cortar de raíz cualquier indicio de rebeldía.