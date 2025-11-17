Suscribete a
Diana Loginova, la cantante adolescente que desafía a Putin con su música callejera

Con solo 18 años y conocida como Naoko, la vocalista del grupo Stoptime se convierte en un símbolo tras su detención por sus temas contra el régimen ruso

Diana Loginova fue arrestada tras interpretar canciones de artistas rusos exiliados conocidos por su oposición a la ofensiva militar en Ucrania
Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

San Petersburgo, el pasado 17 de octubre. En la parte trasera de una furgoneta policial se encuentran varios detenidos: una chica rubia con gafas y dos chicos, uno tímido que lleva gorro y otro de pelo lacio que se arrodilla. Este último ha improvisado ... una pedida de mano para la chica con un anillo hecho con papel que ha doblado en el interior del vehículo. Todos ellos han sido detenidos por interpretar en la calle canciones contra el presidente ruso, Vladímir Putin, pero oficialmente se les acusa de «desacreditar al Ejército» y «organizar una concentración ciudadana en lugares públicos».

