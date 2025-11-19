Detienen a uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en México

El Gobierno mexicano detuvo este miércoles al autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, cuya muerte a sacudido a todo el país.

Tras la ejecución a comienzos de mes en el segundo municipio más poblado del estado de Michoacán, y realizada por ... un sicario menor de edad, se han multiplicado las marchas y las protestas en diversas ciudades que claman por más seguridad al Gobierno de Claudia Shienbaum. La más reciente fue el domingo pasado en el zócalo de la Ciudad de México, donde hubo destrozos, vandalismo y enfrentamientos con la policía.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que la planificación del crimen corrió por cuenta de Jorge Armando «N», ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal con largo historial de atentar contra la autoridad, entre diversos casos, el del propio García Harfuch.

Noticia Relacionada Asesinan en la puerta de su casa a otra alcaldesa en México ABC La dirigente del municipio de San Juan Cacahuatepec, en el estado de Oaxaca, fue abatida por dos sujetos armados cuando abandonaba su domicilio

«Mediante la colaboración entre las autoridades se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de vigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento, así como el uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados», expresó el funcionario.

Manzo fue ejecutado cuando participaba de una fiesta en su municipio

Su muerte devino en un escándalo político porque el propio Gobierno reportó que su seguridad era responsabilidad de catorce elementos de la Guardia Nacional, policía militarizada bajo la jefatura del Ejército mexicano.

«El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando 'N', identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes que planearon el homicidio de Carlos Manzo«, dijo García Harfuch.

El sicario de Manzo fue ejecutado por la propia escolta del alcalde cuando ya se encontraba reducido en el suelo. Otro problema para el oficialismo que suele protestar por las acciones de Estados Unidos en el Caribe: Sheinbaum ha calificado el hundimiento de narcolanchas como «ejecuciones extrajudiciales».

En conferencia de prensa, y tras ser cuestionado sobre la célula delictiva a la que pertenecía Jorge Armando «N», García Harfuch aseguró que es una afín al CJNG.

«Esta célula delictiva está vinculada con un grupo que opera en Michoacán, afín al Cartel Jalisco Nueva Generación», respondió el secretario de Seguridad.

El sospechoso fue localizado en la Colonia Centro, del municipio de Morelia, capital de Michoacán, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del gabinete de Seguridad, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán.

Harfuch detalló que también se obtuvo la identidad de dos sujetos que horas antes del ataque contra Manzo acompañaron al joven agresor Víctor Manuel «N», quien fue finalmente acribillado tras cometer el homicidio.