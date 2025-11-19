Suscribete a
Detienen a uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en México

Tras la ejecución realizada por un sicario menor de edad, se han multiplicado las marchas y las protestas en diversas ciudades que claman por más seguridad al Gobierno de Claudia Shienbaum

México estalla por el sexto asesinato de un alcalde por los narcos en lo que va de año

Ejército mexicano
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

El Gobierno mexicano detuvo este miércoles al autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, cuya muerte a sacudido a todo el país.

Tras la ejecución a comienzos de mes en el segundo municipio más poblado del estado de Michoacán, y realizada por ... un sicario menor de edad, se han multiplicado las marchas y las protestas en diversas ciudades que claman por más seguridad al Gobierno de Claudia Shienbaum. La más reciente fue el domingo pasado en el zócalo de la Ciudad de México, donde hubo destrozos, vandalismo y enfrentamientos con la policía.

