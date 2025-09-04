Detienen a una pareja por encadenar a sus cinco hijos y tenerlos viviendo en condiciones inhumanas en EE.UU.

Un caso de abuso infantil ha conmocionado a la comunidad de Redstone Township (Estados Unidos), luego de que la policía rescatara a cinco menores que vivían en un estado de abandono y confinamiento extremo. Los niños, cuyas edades oscilan entre los 5 y 14 años, fueron hallados en una habitación cerrada con tres cerrojos, ventanas selladas y paredes cubiertas de suciedad, sin acceso a higiene básica ni condiciones mínimas de confort.

Las autoridades detuvieron en el lugar a los padres, James Russell, de 65 años, y Carly Kahl, de 41, quienes enfrentan múltiples cargos relacionados con el maltrato infantil. Durante el operativo, la policía incautó un taser, un arma de réplica y drogas, elementos que complican aún más la situación legal de los progenitores.

Según los testimonios de los menores, el padre consumía marihuana durante el día y descuidaba sus necesidades, mientras que la madre llegó a amenazar a uno de ellos con un arma eléctrica bajo órdenes de Russell. Además, los padres habían instalado cámaras de vigilancia para monitorear constantemente a los niños, configurando un sistema de control absoluto dentro del domicilio.

El padre tenía antecedentes penales

James Russell cuenta con antecedentes penales por acoso, conducir bajo los efectos del alcohol y violación de libertad condicional. La fiscalía del condado, a cargo de Mike Aubele, describió el hallazgo como «una retención prácticamente carcelaria».

Actualmente, los cinco menores permanecen bajo la protección de los servicios sociales del condado mientras la investigación judicial continúa, y se espera que los cargos contra los padres se formalicen en los próximos días.