Detenidos dos policías en Francia tras ser acusados de violación por una joven en las instalaciones de un tribunal

Dos policías franceses de 35 y 23 años fueron detenidos y puestos en prisión provisional este sábado, según confirmó la fiscal de París, Laure Beccuau, tras haber sido acusados esta semana por parte de una joven de 26 años de una violación, la ... noche del 28 al 29 de octubre, en las instalaciones del tribunal de Bobigny, en las afueras de la capital.

Los dos policías, que fueron puestos bajo custodia policial horas después de que ella, que al parecer estaba detenida, revelara los hechos, están siendo procesados por violación y agresión sexual por personas que abusan de la autoridad que les confiere su cargo, ha explicado AFP.

Según fuentes fiscales, el momento de los hechos la joven se encontraba en la fiscalía del tribunal de Bobigny por incumplimientos de sus obligaciones legales que como madre tenía y que pueden comprometer la salud, la seguridad, la moralidad o la educación de su hijo.

Los dos policías reconocieron haber mantenido relaciones sexuales con esta mujer, pero afirmaron que fueron consentidas, según explicó AFP a partir de fuentes cercanas del caso. Preguntado por ello, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, declaró el jueves que «si se demuestran, estos hechos son extraordinariamente graves e inaceptables», y confirmó que, en todo caso, los dos agentes «fueron suspendidos inmediatamente» de sus funciones en el cuerpo policial.

Un vídeo comprometedor

Este domingo ha trascendido que uno de los dos policías tenía en su móvil un vídeo, de apenas cuatro segundos pero que mostraba un acto sexual. La decisión de imputar a los policías, informa AFP, se basó en parte por «las declaraciones de la denunciante, que fueron corroboradas por una serie de elementos de nuestro expediente», según ha desvelado Beccuau a la cadena France Info.

«Todos estos elementos dan credibilidad a su versión», sentenció el portavoz. Además, ambos «reconocieron las relaciones sexuales» con esta mujer, aunque asegurando que fueron «consentidas», ha recordado la fiscal.

Beccuau remarca que el caso plantea dudas sobre la realidad del consentimiento, «si tenemos en cuenta que esta mujer se encontraba recluida en un centro de detención del juzgado y, por lo tanto, ya estaba privada de su libertad de movimiento y se encontraba en una situación de restricción física».

Este caso llega justo cuando Francia sigue sacudida por una serie de casos de violación de gran repercusión mediática que desencadenaron un debate sobre el consentimiento. El Parlamento acabó aprobando esta misma semana un proyecto de ley que define la violación como cualquier acto sexual no consentido.