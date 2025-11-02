Suscribete a
Detenidos dos policías en Francia tras ser acusados de violación por una joven en las instalaciones de un tribunal

Los agentes quedaron en prisión provisional tras encontrarse en el móvil de uno de ellos un vídeo comprometedor

Francia aprueba una ley que define la violación como todo acto sexual sin consentimiento

Imagen de archivo del tribunal de Bobigny, al noreste de París, donde ocurrieron los hechos
Imagen de archivo del tribunal de Bobigny, al noreste de París, donde ocurrieron los hechos AFP

A. C.

Dos policías franceses de 35 y 23 años fueron detenidos y puestos en prisión provisional este sábado, según confirmó la fiscal de París, Laure Beccuau, tras haber sido acusados esta semana por parte de una joven de 26 años de una violación, la ... noche del 28 al 29 de octubre, en las instalaciones del tribunal de Bobigny, en las afueras de la capital.

