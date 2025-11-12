Suscribete a
ABC Premium

Detenido un supuesto miembro de Hamás acusado de planear ataques contra instituciones judías

Las autoridades alemanas lo interceptaron tras cruzar la frontera desde República Checa. Es un hombre nacido en Líbano identificado como Borhan El K.

Detenido un británico vinculado a Hamás que planeaba atentados y había introducido un arsenal en Viena

La Policía alemana detiene a unos presuntos miembros de Hamás en una imagen de archivo.
La Policía alemana detiene a unos presuntos miembros de Hamás en una imagen de archivo. efe

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las autoridades de Alemania han anunciado este miércoles la detención de un supuesto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) acusado de hacerse con armas destinadas a perpetrar ataques contra instituciones israelíes o judías en el país europeo.

La Fiscalía alemana ha indicado en ... un comunicado que el detenido es un hombre nacido en Líbano identificado como Borhan El K., quien fue arrestado en la autovía 17 tras cruzar la frontera desde República Checa. «Hay graves sospechas de que sea miembro de una organización terrorista extranjera», ha dicho.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app