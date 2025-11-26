Suscribete a
Detenido en el norte de Marruecos un simpatizante del Estado Islámico que planeaba un ataque «inminente»

La operación de las fuerzas de seguridad ha permitido la incautación de un arma blanca «de gran tamaño» que el sospechoso, que llamó la atención« al difundir contenidos sobre operaciones terroristas de Estado Islámico a través de sus redes sociales

Las autoridades marroquíes han informado este miércoles de que han detenido en la ciudad de Tetuán (norte) a un simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico que planeaba un ataque terrorista «inminente».

La Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) ha indicado que el detenido tiene ... 26 años y que «estaba a punto de ejecutar un plan terrorista inminente y extremadamente peligroso destinado a atentar gravemente el orden público«.

