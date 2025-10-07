Suscribete a
Detenido Leonardo Gesualdo, capo de la mafia Foggiana, en búsqueda desde 2020

Condenado a 12 años de cárcel era «uno de los criminales más buscados del país». En el vídeo de la intervención se aprecia que no opone resistencia

Momento de la captura de Leonardo Gesualdo, este martes ABC

A. P.

Leonardo Gesuano dormía plácidamente a las afueras de Foggia cuando, en la madrugada de este martes, ha sido detenido tras cinco años a la fuga. Este «peligroso» alto cargo de la mafia Foggiana está acusado por asociación criminal y sobre él pesa una ... condena en primera instancia de 12 años de prisión, explican los Carabineros en un comunicado.

