Detenido Leonardo Gesualdo, capo de la mafia Foggiana, en búsqueda desde 2020

Leonardo Gesuano dormía plácidamente a las afueras de Foggia cuando, en la madrugada de este martes, ha sido detenido tras cinco años a la fuga. Este «peligroso» alto cargo de la mafia Foggiana está acusado por asociación criminal y sobre él pesa una ... condena en primera instancia de 12 años de prisión, explican los Carabineros en un comunicado.

El Grupo de Intervenciones Especiales de los Carabineros ha detenido a Gesuano, de 39 años, tras las «investigaciones realizadas en los últimos meses (...) que finalmente lograron localizar el refugio donde se escondía el fugitivo», prófugo de la Justicia desde 2020. El Ministerio de Defensa italiano lo ha calificado como «uno de los criminales más buscados del país». «Felicidades a los Carabineros y al Poder Judicial», ha expresado en x.com Guido Crosetto, titular de la cartera.

Le immagini spettacolari dell'arresto di un pericoloso latitante vicino a Foggia pic.twitter.com/xirehHlYrX — askanews (@askanews_ita) October 7, 2025

«Se entregó sin oponer resistencia, a pesar de que se encontró en su poder una pistola con el número de serie rayado y un cargador con seis cartuchos», dice el comunicado. Los Carabineros han difundido un vídeo con el momento de la intervención en su escondite. El capo italiano pertenece a la Società Foggiana, mafia que controla la provincia de Foggia al norte de Apulia, en Italia, un lugar con gran concentración de criminalidad.

En los últimos años, voces como la del fiscal Antonio Laronga hablan sobre cómo la Società Foggiana está ocupando un lugar importante entre las mafias más peligrosas del país, por detrás de la 'Ndrangheta calabresa, la Cosa Nostra siciliana y la Camorra napolitana. El foco de operaciones de esta organización criminal es más local que el de otras más grandes, lo que también podría dificultar comprender sus dimensiones, si bien los expertos coinciden en señalar la violencia sanguinaria de sus crímenes. En cualquier caso, medios italianos como 'La Repubblica' hacen eco de los muchos episodios de terror que esta mafia provoca en la región.

Uno de los episodios más sonados de violencia de la mafia Foggiana ocurrió en 2017, cuando en un ajuste de cuentas murieron dos integrantes y dos testigos por herida de bala del calibre 12 disparada por un fusil AK-47. Posteriormente, en 2019, se detuvo a uno de sus jefes en Bartolomé de Tirajana (Las Palmas). Se les atribuye más de 300 crímenes de sangre desde su fundación, un número elevado dada la población que ocupa la provincia de Foggia, de unos 600.000 habitantes.