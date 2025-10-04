Suscribete a
ABC Premium

Detenido un hombre en Frankfurt sospechoso de volar un dron cerca del aeropuerto

El arrestado tiene 41 años y no hay indicios de que tuviera vínculos con Rusia; ahora se enfrenta a un proceso administrativo y a una posible multa

Bélgica investiga el vuelo de drones sobre una base militar cercana a su frontera con Alemania

Imagen de archivo de la Policía alemana.
Imagen de archivo de la Policía alemana. EFE

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía alemana ha confirmado este sábado la detención de un individuo bajo sospecha de volar un avión no tripulado cerca del aeropuerto de Frankfurt, informa Europa Press. El arresto se ha producido en medio de una alerta nacional sobre estos aparatos que ha llevado en las últimas horas a suspender los vuelos en Múnich.

El incidente tuvo lugar en la mañana de este viernes. Aunque en otros puntos sí, en Frankfurt, el mayor aeropuerto de Alemania, no fue necesario interrumpir las operaciones, ya que el dron fue asegurado inmediatamente en la zona de exclusión aérea, según ha informado un portavoz policial en declaraciones a la agencia DPA.

Tal como ha añadido, no había indicios de que el hombre arrestado, de 41 años, tuviera vínculos con Rusia. Ahora se enfrenta a un proceso administrativo y a una posible multa.

Noticia Relacionada

La Policía federal cuenta con un sistema de detección de drones en el Aeropuerto de Frankfurt, pero cabe señalar que los pilotos y conductores de aviones reportan repetidamente este tipo de objetos voladores en el lugar.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app