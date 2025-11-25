Suscribete a
Detenido por disfrazarse de su madre muerta para cobrar su pensión: guardaba el cadáver momificado en casa

La mujer falleció hace tres años en Italia, y el hijo fue descubierto al intentar renovar el carné de identidad de la anciana

La Policía investiga la muerte violenta de una mujer de 72 años en su vivienda de El Puerto de Santa María

La fallecida Graziella dall'Oglio y su hijo disfrazado
La fallecida Graziella dall'Oglio y su hijo disfrazado RAI

Peluca con un corte de pelo femenino, maquillaje excesivo, camisa estampada, collar de perlas y pendientes de clip clásicos. Así de acicalada, parecía una mujer mayor completamente normal, pero el diablo está en los detalles. Al analizarla de cerca, los cosméticos no conseguían ocultar ... una piel masculina mucho más joven de los 85 años que intentaba aparentar. Tampoco la voz cuadraba con la de una anciana que carecía de carné de conducir y que llegó al registro civil al volante de su propio vehículo.

