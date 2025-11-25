Detenido por disfrazarse de su madre muerta para cobrar su pensión: guardaba el cadáver momificado en casa

Peluca con un corte de pelo femenino, maquillaje excesivo, camisa estampada, collar de perlas y pendientes de clip clásicos. Así de acicalada, parecía una mujer mayor completamente normal, pero el diablo está en los detalles. Al analizarla de cerca, los cosméticos no conseguían ocultar ... una piel masculina mucho más joven de los 85 años que intentaba aparentar. Tampoco la voz cuadraba con la de una anciana que carecía de carné de conducir y que llegó al registro civil al volante de su propio vehículo.

Todos estos detalles no escaparon a una empleada del registro civil de Borgo Virgilio, un municipio limítrofe con la ciudad italiana de Mantua, a donde supuestamente Graziella Dall'Oglio acudió hace dos semanas para renovarse el carné de identidad caducado durante una década. Tras esos afeites se encontraba en realidad su hijo, enfermero en paro de 57 años, que intentaba hacerse pasar por su madre fallecida hace tres años para seguir cobrando la pensión de viudedad de la anciana.

El parecido entre ambos era innegable, pero algo chirriaba en el comportamiento de aquella octogenaria. La funcionaria trasladó rápidamente sus sospechas a su superior, que hizo llegar la información al alcalde y a los agentes, tal y como recoge el periódico italiano 'Corriere della sera'. A partir de entonces, comenzó una investigación para esclarecer qué ocurría con aquella ama de casa viuda de un médico fallecido hace unos años.

A pesar de la falta de información reciente sobre los movimientos de la anciana, la mujer seguía presentando cada año su declaración de la renta: 53.000 euros procedentes de su pensión de viudedad y del rédito del patrimonio familiar. Con todos estos datos, la trabajadora del registro citó de nuevo a la supuesta Graziella dall'Oglio para solucionar unos presuntos problemas con la renovación del carné. Sin embargo, no fue ella quien la recibió, sino varios agentes de las fuerzas del orden.

En ese momento, el hombre se vio obligado a reconocer su disfraz y el intento de fraude, pero la mayor sorpresa estaba todavía por llegar. Cuando los bomberos accedieron a su vivienda, hallaron en una estancia el cadáver momificado de la mujer dentro de una bolsa. A continuación, el hombre fue detenido por ocultamiento de cadáver, suplantación de identidad y estafa.