Detenido un asesino que mató a sus padres y su hermano tras dos semanas de fuga en Italia

Del Grande había entrado en régimen de seguridad de prueba en el centro de rehabilitación en Castelfranco Emilia, que alberga a muchos internos con casos especiales. De las instalaciones se fugó el pasado 30 de octubre y ha sido capturado en su domicilio, según el periódico italiano 'La Repubblica'.
El detenido asesinó a tiros a su padre, Enea; a su madre, Alida, y a su hermano, Enrico, la noche del 6 de enero de 1998. A continuación, se fugó a Suiza, pero fue capturado poco después. Tras confesar el crimen, lo condenaron a 30 años de prisión, de los que cumplió 26 y cuatro meses antes de recibir la libertad condicional. En septiembre, fue trasladado al centro penitenciario del que huyó a finales del mes pasado.
Durante su fuga, Del Grande especificó en una carta enviada a 'Varese News' el 6 de noviembre los motivos de su decisión de abandonar el centro penitenciario: adujo que las condiciones del centro, donde debía pasar otros cinco meses, eran deficientes.
