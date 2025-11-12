Detenido un asesino que mató a sus padres y su hermano tras dos semanas de fuga en Italia

Dos semanas ha durado la fuga del asesino italiano Elia del Grande, condenado a 30 años de prisión hace casi tres décadas por matar a sus padres y a su hermano. El triple homicida, que había huido del centro de rehabilitación donde había ingresado ... tras pasar por una prisión convencional, ha sido localizado y detenido en el municipio de Cadrezzate, en la provincia italiana de Varese, este miércoles por la noche.

Del Grande había entrado en régimen de seguridad de prueba en el centro de rehabilitación en Castelfranco Emilia, que alberga a muchos internos con casos especiales. De las instalaciones se fugó el pasado 30 de octubre y ha sido capturado en su domicilio, según el periódico italiano 'La Repubblica'.

El detenido asesinó a tiros a su padre, Enea; a su madre, Alida, y a su hermano, Enrico, la noche del 6 de enero de 1998. A continuación, se fugó a Suiza, pero fue capturado poco después. Tras confesar el crimen, lo condenaron a 30 años de prisión, de los que cumplió 26 y cuatro meses antes de recibir la libertad condicional. En septiembre, fue trasladado al centro penitenciario del que huyó a finales del mes pasado.

Durante su fuga, Del Grande especificó en una carta enviada a 'Varese News' el 6 de noviembre los motivos de su decisión de abandonar el centro penitenciario: adujo que las condiciones del centro, donde debía pasar otros cinco meses, eran deficientes.