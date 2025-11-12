Suscribete a
Detenido un asesino que mató a sus padres y su hermano tras dos semanas de fuga en Italia

Se trata de Elia del Grande, que mató a su familia la noche del 6 de enero de 1998 y fue condenado a 30 años de cárcel

Condenan a 22 y 17 años de prisión a los acusados por el «el crimen del Tera»

Dos semanas ha durado la fuga del asesino italiano Elia del Grande, condenado a 30 años de prisión hace casi tres décadas por matar a sus padres y a su hermano. El triple homicida, que había huido del centro de rehabilitación donde había ingresado ... tras pasar por una prisión convencional, ha sido localizado y detenido en el municipio de Cadrezzate, en la provincia italiana de Varese, este miércoles por la noche.

