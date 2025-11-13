Detenido en Alemania otro presunto miembro de Hamás tras llegar al país desde Dinamarca

Las autoridades de Alemania han detenido este jueves a otro presunto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) después de que entrara al país desde Dinamarca, en el marco de una investigación en torno a un supuesto plan para atacar instalaciones israelíes o judías ... en el país y en Europa.

El sospechoso, identificado como Mahmud Z. y nacido en Líbano, ha sido detenido en un tren cerca de Flensburg después de que cruzara la frontera desde Dinamarca, según ha indicado la Fiscalía en un comunicado.

Las autoridades sospechan de su implicación en «la obtención de armas para la organización terrorista Hamás» y afirman que en agosto de 2025 se hizo con «un fusil automático, ocho pistolas y más de 600 municiones en Hesse de manos de Borhan el K.», que fue detenido durante el miércoles.

«Mahmud Z. transportó posteriormente este material a Wael F. M. en Berlín», ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que estos materiales fueron incautados durante el arresto de este último el 1 de octubre de 2025.

Mahmud Z. comparecerá este viernes ante un tribunal para determinar si debe permanecer bajo arresto.