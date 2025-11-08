Detenidas en Francia tres personas por entregar un USB al único yihadista vivo de los atentados en Bataclan

La Fiscalía Antiterrorista de Francia ha informado este sábado de que tres personas han sido detenidas por su supuesta implicación en la entrega de una memoria USB a Salah Abdeslam, el único superviviente del grupo de terroristas islamistas que atacó la sala ... parisina Bataclan en 2015, durante su estancia en prisión.

Los arrestos se han producido en el marco de una investigación que ha sido ahora extendida para incluir presuntos delitos de conspiración para cometer un crimen contra terceros, según recoge la agencia Europa Press.

Una de las personas detenidas es presuntamente la pareja de Abdeslam, presentada por el diario Le Parisien como Maëva B., de 27 años, que supuestamente ha mantenido una relación epistolar de larga duración con el preso antes de ser autorizada a visitarlo.

Actualmente, está bajo custodia por encubrimiento de objetos ilícitos destinados a un detenido y por asociación de malhechores terrorista con fines criminales, según la Fiscalía antiterrorista.

Abdeslam está considerado por los investigadores como el único miembro del grupo de terroristas que sobrevivió a los ataques perpetrados en la capital gala. Fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal de Bélgica en 2018 por un tiroteo en el que participó cuando huía de París.

Los jueces franceses lo condenaron en 2022 a cadena perpetua por los atentados, que se saldaron con 130 muertos. Los ataques de París fueron perpetrados el 13 de noviembre de 2015 en la sala Bataclán, el Estadio de Francia y en varias terrazas de bares y cafeterías de la capital gala.