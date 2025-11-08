Suscribete a
Detenidas en Francia tres personas por entregar un USB al único yihadista vivo de los atentados en Bataclan

El reo, Salah Abdeslam, es considerado el único miembro del grupo de terroristas que sobrevivió a los atentados de la sala Bataclán

Seis países europeos prohíben ya el velo integral por seguridad ciudadana y dignidad de la mujer

El yihadista Salah Abdeslam, uno de los responsables de los ataques contra Bataclan
El yihadista Salah Abdeslam, uno de los responsables de los ataques contra Bataclan AFP

La Fiscalía Antiterrorista de Francia ha informado este sábado de que tres personas han sido detenidas por su supuesta implicación en la entrega de una memoria USB a Salah Abdeslam, el único superviviente del grupo de terroristas islamistas que atacó la sala ... parisina Bataclan en 2015, durante su estancia en prisión.

