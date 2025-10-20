Suscribete a
Detenida una mujer por ocultar el cadáver de su madre, superviviente del Holocausto, para recibir su paga

La pareja sentimental de la mujer se suicidó posteriormente bajo custodia después de que se determinara que había sido él quien ocultó el cuerpo

Identifican al asesino de 'El último judío de Vinnytsia', símbolo del Holocausto

Los agentes hallaron el cadáver en un pozo ubicado en el patio de su casa. Policía de Israel

Las autoridades de Israel han detenido a una mujer residente en el norte del país por supuestamente ocultar el cuerpo de su madre, de 93 años y superviviente del Holocausto, para seguir cobrando los beneficios sociales que recibía por haber escapado con vida ... de los crímenes de la Alemania nazi.

