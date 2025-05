Se abre el testamento de Berlusconi: el reparto para evitar luchas en la dinastía

Los dos hijos mayores de Silvio Berlusconi, Marina y Pier Silvio, nacidos de su matrimonio con Carla Dall'Oglio, controlarán la mayoría de Fininvest, el 53% del grupo, con cuotas iguales. Así lo señala el testamento de Silvio Berlusconi, que la agencia ANSA pudo ... ver en exclusiva. A su compañera desde el 2020, la diputada de Forza Italia, Marta Fascina, 33 años, a la que Il Cavaliere llamaba «mi mujer», deja un legado de 100 millones de euros, la misma cantidad que al hermano del exprimer ministro, Paolo Berlusconi; y 30 millones de euros para su amigo de una vida Marcello Dell'Utri, una persona controvertida, clave en el lanzamiento de Forza Italia y en diversos asuntos de Il Cavaliere.

Con un patrimonio de 7.100 millones de euros, según Forbes, Berlusconi era el tercer hombre más rico de Italia (después del empresario Giovanni Ferrero y de Giorgio Armani).

El testamento de Silvio Berlusconi, fallecido el pasado 12 de junio, a los 86 años, fue abierto ayer por el notario Attilio Roveda, que guardaba los últimos deseos del exprimer ministro. Fueron testigos dos abogados: uno, en representación de los dos primeros hijos de Berlusconi, y el otro representaba a los tres hijos de su segundo matrimonio. Durante la lectura del testamento, los hijos del fundador de Mediaset y Forza Italia estuvieron presentes en conexión telemática.

En una escueta nota escrita, la primogénita Marina ha hecho saber esta mañana, antes de la apertura de la Bolsa, que ninguno de los hermanos tiene «control en solitario» de este holding familiar de 4.000 millones de euros. «Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora y Luigi Berlusconi, tras recibir la lectura de la voluntad testamentaria de su padre Silvio Berlusconi, informan que del testamento resulta que ninguna persona tendrá el control solitario indirecto sobre Fininvest spa, ejercido previamente por el propio padre».

La clave de la herencia

La clave más importante de la herencia era conocer cómo se redistribuía el 61,21% del capital de Fininvest, en poder del magnate fallecido. El meollo era el destino de la participación «legítima», alrededor del 21% de Fininvest, que Berlusconi podía disponer libremente para la sucesión. Mientras que el 40% restante va automáticamente a los hijos, un 8% cada uno. Teniendo cinco hijos pero sin cónyuge, el creador del imperio económico pudo disponer libremente de un tercio del patrimonio. Los hijos evitaron que Silvio Berlusconi se casara con Marta Fascina, por lo que Il Cavaliere se tuvo que limitarse a celebrar a una boda simbólica el 19 de marzo 2022.

La gran incógnita de la herencia quedó despejada así: el testamento prevé que Pier Silvio y Marina Berlusconi recibirán toda la cuota disponible del fundador, la «legítima», y así los dos hijos del primer matrimonio de Berlusconi (que ya tenían el 7,65% cada uno) alcanzarán juntos el 53% del holding, a partes iguales. No hubo sorpresas. Era previsible que Marina y Pier Silvio, tuvieran un mayor control sobre el negocio fundamental de la familia (Fininvest y Mondadori), que ambos dirigen con buena gestión. Al favorecerlos en el testamento, dejándoles la legítima, su parte disponible de la herencia, para que Marina y Pier Silvio tengan la mayoría de Fininvest, Berlusconi ha pretendido asegurar la continuidad del grupo. El holding Fininvest tiene una arquitectura empresarial compleja, pues forman partes empresas cotizadas en Bolsa como Mediaset, con 1.800 millones de valor en bolsa, Mondadori (53%) y la banca Mediolanum (30%). Ese es el legado fundamental de Berlusconi. El patrimonio total, sin embargo, es amplísimo y articulado. Entre sus muchos activos está el inmobiliario con valor de al menos 600-700 millones, bajo el paraguas de otro holding, Dolcedrago.

La carta

En el testamento hay una carta escrita a mano dirigida a los hijos. «Gracias, mucho amor para todos vosotros, vuestro papá«. Así Berlusconi da las gracias a sus hijos después de haber dado las disposiciones relativas a su compañera Marta Fascina y al amigo Marcello Dell'Utri, »Porque los he querido y porque ellos me han querido». El texto manuscrito, en total unas quince líneas, está contenido en un sobre abierto, fechado en Arcore el 19 de enero de 2022 con la inscripción «a mis hijos». Cuando escribió la carta, Silvio Berlusconi se dirigía al San Raffaele de Milán, donde fue hospitalizado tras ser diagnosticado de Leucemia. «Queridos Marina, Pier Silvio, Barbara y Eleonora, me voy a San Raffaele, si no vuelvo, tomen nota de lo siguiente», escribió el exprimer ministro indicando las donaciones a su hermano Paolo, su compañero Fascina y amigo Dell'Utri.

Continuidad

Silvio Berlusconi hizo todo lo posible para evitar disputas familiares por la herencia después de su muerte. Il Cavaliere quedó impresionado por las feroces luchas internas de la familia Agnelli, con disputas que aún continúan, tras la muerte del histórico presidente de la Fiat y de la Juventus, Giovanni Agnelli, fallecido hace más de 20 años. No quiso que esa experiencia se repitiera en su dinastía. De forma especial, Berlusconi quiso que hubiera continuidad operativa en el negocio familiar Fininvest. El testamento la garantiza y certifica al otorgar el 53% del holding, con cuotas iguales: Pier Silvio siempre dirigió Mediaset (ahora Media For Europe, Mfe) y Marina es históricamente la presidenta de Fininvest y Mondadori, y la que tiene el liderazgo familiar. Pero los cinco hermanos tendrán que proceder de forma conjunta, porque tienen capacidad de bloqueo los hijos del segundo matrimonio con la actriz Veronica Lario: Barbara, Eleonora y Luigi. Los tres ya poseían un 7,29% cada uno de Fininvest. Ahora, al percibir el 8,33%, cada uno dispondrá de 15,62%, y los tres hermanos un total de 46,82%.

Herencia política

Al margen, está la herencia política. En los últimos días, los medios italianos hablaron de la posibilidad de que Pier Silvio Berlusconi, 54 años, siguiera los pasos del padre, que entró en política a los 58. «Por ahora no entro en política», dijo ayer el consejero delegado de Mediaset, pero esas dos palabras –'por ahora', dan a entender que deja una puerta abierta: «Creo que la política es una profesión seria, que hay que estudiar y aprender, por lo que no me parece bien lanzarse así, sin experiencia. Al mismo tiempo no está bien dejar las cosas a medias: Mediaset es importante, creo que tengo que quedarme aquí y hacer mi trabajo». Precisamente el martes, Pier Silvio Berlusconi lanzó un importante proyecto para Mfe-Mediaset -con óptimos resultados en el primer semestre del año- comprometida con convertirse en un líder europeo en televisión: «No hay nadie más en Europa que haya construido algo así», dijo Pier Silvio.

Marta Fascina, un misterio

Capítulo aparte merece el legado de Marta Fascina, la compañera inseparable de Berlusconi en los últimos tres años. Su futuro está rodeado de misterio. Con el legado de los 100 millones no se acaba la historia de la diputada de Forza Italia (FI). Marta Fascina ha mostrado en los últimos meses, durante la enfermedad de Berlusconi, una gran ambición de jugar un papel político en el partido que fundó Il Cavaliere, al entrar en política en 1994. Marta Fascina tiene en sus manos una parte importante del partido, pues su influencia fue decisiva en nombramientos recientes de Forza Italia. Fascina, en buena relación con Marina Berlusconi, apoya el ascenso a la presidencia de FI del coordinador general del partido, Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores, político de confianza de Giorgia Meloni.

Forza Italia tenía una deuda de 90 millones de euros con Silvio Berlusconi. La familia del fundador ha garantizado la ayuda al menos hasta las próximas elecciones europeas, en junio de 2024. Los analistas consideran que sin la ayuda de la familia Berlusconi, FI no tendrá ningún futuro.