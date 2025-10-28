Suscribete a
Desviado al aeropuerto de Boston un vuelo tras el apuñalamiento con un tenedor a dos adolescentes

Una vez en tierra, el joven, de 28 años, ha sido detenido. Se le imputa un delito de agresión con arma peligrosa

Interior del aeropuerto de Boston. (Archivo)
Un vuelo que realizaba el recorrido entre Chicago y Alemania ha tenido que ser desviado al aeropuerto de Boston después de que un hombre de 28 años atacase a varios pasajeros. En concreto, apuñaló con un tenedor a dos adolescentes, pegó una bofetada a ... una pasajera y a un miembro de la tripulación e hizo como que se disparaba a sí mismo, informa AP, que cita a las autoridades. Una vez en tierra, el joven fue detenido. Se le imputa un delito de agresión con arma peligrosa.

