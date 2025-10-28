Desviado al aeropuerto de Boston un vuelo tras el apuñalamiento con un tenedor a dos adolescentes

Un vuelo que realizaba el recorrido entre Chicago y Alemania ha tenido que ser desviado al aeropuerto de Boston después de que un hombre de 28 años atacase a varios pasajeros. En concreto, apuñaló con un tenedor a dos adolescentes, pegó una bofetada a ... una pasajera y a un miembro de la tripulación e hizo como que se disparaba a sí mismo, informa AP, que cita a las autoridades. Una vez en tierra, el joven fue detenido. Se le imputa un delito de agresión con arma peligrosa.

Los apuñalados, según ha informado la Fiscalía, son dos chicos de 17 años. Uno de ellos fue apuñalado en la clavícula y el otro, en la cabeza.

En el caso del primero de ellos, que se despertó y encontró al atacante de pie junto a él, ha resultado ileso al llevar una sudadera gruesa. Él le ha dicho a los investigadores que durante el embarque había intercambiado bromas con el hombre sentado a su lado, pero que después no habían vuelto a hablar, informa AP, que cita a la denuncia. El segundo de los apuñalados ha sufrido una laceración.

El atacante, informa la citada agencia, es natural de la India y había llegado a Estados Unidos con visa de estudiante. Por el momento no se le ha asignado un abogado.