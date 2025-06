Desfile militar en Estados Unidos, en directo: sigue la celebración de los 250 años del ejército y última hora de Donald Trump hoy

Sigue en directo la última hora del desfile militar en Estados Unidos por sus 250 años y últimas noticias de Donald Trump y su 70 cumpleaños hoy.

Washington ha amanecido tomada. La Casa Blanca, cercada por altas vallas negras; los accesos al monumento a Lincoln, acordonados, y en pleno centro, soldados patrullando las calles entre barricadas de hormigón. Sobre la calzada de Constitution Avenue, columnas de tanques avanzaban con lentitud, mientras cazas de combate rompían el cielo en pasadas rasantes que hacían temblar ventanales. A simple vista, el escenario recordaba a un despliegue previo a una guerra. Con Los Ángeles bajo control militar desde hace días, la capital parecía sumida en un estado de excepción. Pero no se trataba de una crisis de seguridad, sino de los preparativos para el desfile militar más grande en décadas. Informa David Alandete.

Grupos anti-Trump han planeado cerca de 2.000 manifestaciones de diverso tamaño en todo el país para coincidir con el desfile. Muchas están teniendo lugar bajo el lema 'No Kings' ('No a los reyes'), para afirmar que ningún individuo está por encima de la ley.