El derrumbe de un colegio en Indonesia deja más de 90 desaparecidos

Los equipos de rescate trabajan frenéticamente para encontrar a las 90 personas atrapadas en el derrumbe del colegio en Indonesia

Los equipos de emergencias han iniciado un frenético rescate de más de 90 personas entre los escombros de una escuela que ha colapsado en Indonesia. Por el momento, se han recuperado el cuerpo de tres personas de entre las ruinas.

El colegio, —un internado islámico de varias plantas situado en Sidoarjo, en Java, la principal isla del país— se derrumbó el lunes durante la oración de la tarde. Las autoridades han informado de que, según los datos de asistencia estudiantil, se cree que hay 91 personas atrapadas bajo las losas de hormigón, algunas de ellas con vida.

Además de los tres fallecidos confirmados, también se dio con el paradero de 38 personas.

Decenas de padres desesperados

Decenas de padres esperaban el miércoles cerca del edificio escolar derrumbado, con una ansiedad creciente a medida que pasan las horas.

Qoyyimah, una madre de 42 años que, como muchos indonesios, solo usa un nombre, lloraba a la salida del internado derrumbado, desesperada por tener noticias de su hijo de 15 años. «No podía soportarlo más, no podía esperar noticias, estaba inquieta y tenía que verlo con mis propios ojos», dijo esta madre, que llegó el martes, un día después del derrumbe del edificio.

El problema de las normas de construcción laxas

Medios locales citaron a un funcionario escolar que afirmó que las obras de construcción habían estado en curso durante los últimos nueve meses.

El edificio se derrumbó después de que sus pilares de cimentación no soportaran el peso de la nueva construcción en el cuarto piso de la escuela, según Abdul Muhari, portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres.

Las normas de construcción laxas han suscitado una gran preocupación sobre la seguridad de los edificios en Indonesia, donde es común dejar estructuras, especialmente casas, parcialmente terminadas, lo que permite a los propietarios añadir pisos adicionales más adelante cuando su presupuesto lo permite.

A principios de este mes, al menos tres personas murieron y decenas resultaron heridas cuando se derrumbó un edificio que albergaba un recital de oración en la provincia de Java Occidental.