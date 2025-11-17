Suscribete a
El derechista Kast, favorito en la segunda vuelta electoral en Chile

Se enfrentará por la presidencia a la comunista Jara, quien buscará ampliar su base el 14 de diciembre

Jara y Kast se disputarán el 14 de diciembre la presidencia de Chile

El derechista Kast obtuvo casi tres puntos menos que la oficialista Jara
El derechista Kast obtuvo casi tres puntos menos que la oficialista Jara
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

El candidato republicano José Antonio Kast, quien obtuvo un 23,9% de los votos el domingo, y la abanderada del oficialismo Jeannette Jara, quien consiguió un 26,8% de apoyo, sólo tienen cuatro semanas para captar a los electores que quedaron sin representación en la primera vuelta presidencial. ... Entre todos ellos, los seguidores del populista Franco Parisi (19,7%), quien quedó en tercer lugar y fuera de la segunda vuelta, marcarán la diferencia.

