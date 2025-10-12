Suscribete a
Dana Alice
La derecha radical avanza en las municipales portuguesas y refuerza su implantación territorial

Aunque el partido ha conseguido elegir concejales en numerosas localidades, Chega no disputa el control de los principales ejecutivos municipales

El primer Ministro portugués y presidente del Partido Socialdemócrata (PSD), Luis Montenegro, vota en las elecciones locales,
Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Portugal celebró ayer unas elecciones municipales que confirmaron el avance del partido Chega, liderado por André Ventura, en comparación con sus modestos resultados en los comicios de hace cuatro años, cuando su presencia local fue prácticamente simbólica. Las primeras proyecciones coincidían en señalar un crecimiento ... claro de la formación de derecha radical, que habría logrado reforzar su presencia en varios municipios y ampliar su base electoral.

