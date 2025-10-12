La derecha radical avanza en las municipales portuguesas y refuerza su implantación territorial

Portugal celebró ayer unas elecciones municipales que confirmaron el avance del partido Chega, liderado por André Ventura, en comparación con sus modestos resultados en los comicios de hace cuatro años, cuando su presencia local fue prácticamente simbólica. Las primeras proyecciones coincidían en señalar un crecimiento ... claro de la formación de derecha radical, que habría logrado reforzar su presencia en varios municipios y ampliar su base electoral.

Aunque el partido ha conseguido elegir concejales en numerosas localidades, Chega no disputa el control de los principales ejecutivos municipales. Su crecimiento, aunque visible, se concentra en ciudades medianas y en el sur del país, sin alcanzar el peso suficiente para gobernar en las grandes urbes. Aun así, este resultado instala a Chega como una fuerza electoral con presencia nacional, capaz de influir en la política local, pero aún lejos de la dimensión de poder a la que aspiraba su líder, André Ventura.

En las principales ciudades, Chega se consolidó como tercera fuerza política. En Lisboa, Oporto, Sintra y Faro, el partido superó a las formaciones de izquierda minoritaria y se situó por detrás de los dos grandes bloques, PS y PSD. Este avance es especialmente simbólico, dado que en las municipales de 2021 apenas había obtenido resultados testimoniales: en Lisboa y Oporto no superó el 2% de los votos, en Sintra rondó el 3% y en Faro alcanzó el 2,6%. Cuatro años después, el panorama ha cambiado. Las proyecciones divulgadas anoche por la televisión lusa RTP y otros medios portugueses situaban a Chega con un apoyo nacional entre el 8% y el 10%, lo que supone un salto cualitativo que refuerza su implantación territorial. En Sintra, donde consiguió uno de sus mejores resultados en las elecciones legislativas de mayo pasado, su candidata alcanzó el 20% de los votos, aunque no fue suficiente para vencer.

Durante la campaña, Ventura insistió en que «la única meta que el partido puede tener es ganar las elecciones autárquicas del domingo», una frase pronunciada en un acto en Braga y que resume la ambición de Chega por consolidarse como alternativa real al bipartidismo portugués. El partido ultraconservador sigue multiplicando su voto urbano y ha demostrado capacidad para conectar con un electorado heterogéneo, desde votantes jóvenes hasta sectores conservadores descontentos. Aun así, continúa siendo una formación relativamente joven, sin cuadros técnicos ni experiencia en la gestión municipal.

Mientras tanto, los dos grandes partidos tradicionales protagonizaron una jornada marcada por la paridad y la tensión electoral. En Lisboa, la contienda entre el actual alcalde conservador Carlos Moedas y la socialista Alexandra Leitão se mantenía anoche en empate técnico. El accidente del funicular da Glória podría haber pasado factura al alcalde conservador, así como los problemas de vivienda e inmigración. Desde el Partido Socialista vieron los resultados como «positivos», teniendo en cuenta la «hecatombe electoral» de las últimas elecciones legislativas.

El otro gran dato de la jornada fue la abstención, estimada entre el 43% y el 48%, una cifra alta incluso para los estándares portugueses. Los expertos la atribuyen no solo al desinterés, sino también a una creciente desconfianza hacia los partidos y las instituciones locales.