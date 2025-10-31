Suscribete a
Denunciado el propietario de un inmueble por instalar cámaras en los baños y dormitorios de sus inquilinos

Los hechos han ocurrido en la localidad italiana de L'Aquila

La Policía buscando microcámaras en el inmueble
África Albalá

«Se está mejor en casa que en ningún sitio», repetía Dorothy en 'El Mago de Oz' cuando quería regresar a Kansas después de su aventura en una tierra de fantasía. Sin embargo, el domicilio de una docena de familias italianas se ha convertido ... en un foco de intranquilidad al descubrir que había cámaras escondidas en distintas estancias, incluidos los baños y los dormitorios.

