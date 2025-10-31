Denunciado el propietario de un inmueble por instalar cámaras en los baños y dormitorios de sus inquilinos

«Se está mejor en casa que en ningún sitio», repetía Dorothy en 'El Mago de Oz' cuando quería regresar a Kansas después de su aventura en una tierra de fantasía. Sin embargo, el domicilio de una docena de familias italianas se ha convertido ... en un foco de intranquilidad al descubrir que había cámaras escondidas en distintas estancias, incluidos los baños y los dormitorios.

Los dispositivos fueron localizados en una docena de domicilios de un edificio de la ciudad de L'Aquila pertenecientes todos ellos al mismo propietario, un hombre de 56 años hallado en posesión de «grandes sumas de dinero ilícito», según ha informado la Policía de Estado en un comunicado. Se trata de una nueva y masiva violación de la privacidad sexual, tras los recientes casos de Mia Moglie y Phica.eu.

Fue una estudiante quien descubrió la primera microcámara en su vivienda al detectar un reflejo inusual en el espejo del baño. Movida por la curiosidad, comprobó de qué se trataba y la duda se convirtió en certeza: había sido espiada durante meses. La joven acudió a la Policía para denunciarlo y los agentes descubrieron la magnitud del delito.

La del baño de la estudiante no era la única microcámara con transmisor inalámbrico del domicilio ni del inmueble: los agentes localizaron un auténtico sistema de adquisición de imágenes íntimas en al menos una docena de apartamentos propiedad de la misma persona.

El hombre tenía «una aplicación en su teléfono móvil que le permitía administrar y ver las cámaras instaladas en el baño» de los inquilinos, entre los que había jóvenes hombres y mujeres, familias e incluso alumnos de la Escuela de Inspectores y Superintendentes de la Guardia di Finanza, según un comunicado de la Jefatura de Policía de L'Aquila que citaba «pruebas abrumadoras» en su contra.

Además de las decenas de microcámaras ocultas en distintas habitaciones de los apartamentos de los residentes, la Policía se incautó de otras nuevas escondidas en la casa y el garaje del hombre. De acuerdo con los agentes, también se hallaba en posesión de 80.000 euros en efectivo, producto de actividades ilícitas.

El sospechoso ha sido acusado de interferencia ilícita en la vida privada, pero su situación podría empeorar una vez que se investiguen el móvil y la posible comercialización de las imágenes y vídeos obtenidos ilegalmente. Asimismo, las autoridades analizan si la actividad ilegal del hombre se produjo también en años anteriores.