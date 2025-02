Denunciada la vidente italiana: falsas las supuestas lágrimas de su virgen

Gisella Cardia era considerada por muchos casi una santa que hacía milagros y se comunicaba con una supuesta virgen que llora lágrimas de sangre y de la que recibía mensajes para el mundo. Al menos eso es lo que ella y sus seguidores afirman. Desde hace cinco años, el día tres de cada mes, multitudes de fieles se reúnen en oración en una colina, convertida en un santuario, en Trevignano Romano, un pueblo de 5.000 habitantes con vistas al lago Bracciano, a 47 kilómetros de Roma. Llegan desde Italia y desde diversos países de Europa, sobre todo de Polonia. En Trevignano se decía en días pasados que la santona, que se autoproclama vidente de la Santísima Virgen, había huido del pueblo tras la denuncia del detective privado Andrea Cacciotti.

Este ha presentado a los carabineros el resultado de análisis que habrían determinado que las supuestas lágrimas que llora la estatua solamente son sangre de cerdo, utilizada por la vidente para engañar a sus seguidores. Pero, en la noche del martes, Gisella Cardia dio la cara en el conocido programa Porta a Porta, de la RAI. El presentador Bruno Vespa le preguntó sobre las acusaciones de que las lágrimas de la virgen no eran sangre humana, sino de cerdo.

«Es absurdo que sean de cerdo –respondió Gisella–, no está absolutamente certificado. Es sólo el pensamiento de un periodista. La sangre fue analizada por los carabineros en presencia de mi obispo a quien también le dejamos nuestro ADN, el mio y el de mi esposo. Pero desde el 2016 aún no tenemos los resultados de los análisis». La mujer explicó lo que sucede en las reuniones multitudinarias el día 3 de cada mes: «La Virgen no llora todos los meses; rezamos un rosario, la Virgen deja un mensaje, pero hace dos años que no llora. Lloró lágrimas de sangre, y luego no volvió a suceder».

Mientras, el obispo Marco Salvi, de la diócesis Civita Castellana a la que pertenece Trevignano, anunció hace ya semanas la creación de «una comisión de investigación con el fin de arrojar luz sobre el fenómeno. Mi apoyo es para el rezo del rosario, no por las apariciones sobre las que nadie se ha pronunciado» en la curia. Gisella Cardia siempre ha contado que realizó «un viaje de peregrinación en el 2014 con su marido al Santuario de la Virgen de Medjugorje en Bosnia Herzegovina, que conmocionó su vida». En ese viaje Gisella compró una estatua de la virgen que supuestamente ha llorado lágrimas de sangre en su casa.

Donaciones

Los investigadores del caso de la santona Gisella sospechan que, detrás de los supuestos milagros y promesas de curaciones de la vidente, hay un enorme negocio ilícito. Han comenzado a aparecer fieles que se arrepienten y echan pestes de Gisella Gardia y su marido. Por ejemplo, Luigi Avella, un abogado y estudioso de Teología y Mariología, seguidor durante dos años de la vidente, ha declarado a diversos medios que donó 123.000 euros a la santona, en la que creía ciegamente. Ahora la acusa de diabólica: «Le di 123.000 euros; de ellos, 30.000 al marido, Gianni Cardia, y el resto a la ONG Madonnina di Trevignano. Llegué a creer en las apariciones y en los mensajes de Nuestra Señora».

El abogado Luigi Avella ha explicado que se hizo fiel de la vidente porque se encontraba «en un momento difícil, pero ahora me siento herido». «Mi mujer había sufrido un grave accidente de coche —cuenta Avella—. Al poco tiempo yo tuve tres trombosis y dos embolias pulmonares. Nos sentíamos como de familia en la casa de los Cardia. Comíamos con ellos, viajábamos, rezábamos. Por eso me vi en la obligación de financiar la obra», ha declarado Luigi Avella a 'La Repubblica'.

Este abogado, que trabajó durante toda su vida en el Ministerio de Hacienda, confiesa que nunca fue testigo de la multiplicación de pizzas y ñoquis, a pesar de haber convivido largo tiempo en estrecho contacto con la vidente. La multiplicación de las pizzas es uno de los muchos milagros que la santona de Trevignano se ha atribuido a sí misma a lo largo de los años. Tampoco en el municipio de Trevignano creen que junto a su lago de Bracciano se realice el milagro de la multiplicación de las pizzas. De ahí que con sarcasmo más de un vecino comenta: «Ahora resulta que nuestro lago es como el Tiberíades y nosotros no lo sabíamos».

Los seguidores de Gisella Cardia aumentaron de forma muy notable, gracias en buena medida a una página web, donde explica su actividad, cómo enviarle donativos, incluso por carta de crédito, y ofrece citas particulares para consultas. Los medios italianos señalan que la exempresaria Gisella Cardía, que fue condenada en el 2013 por bancarrota fraudulenta, ha recibido cientos de miles de euros en donaciones.

Mensajes diabólicos

Al igual que el abogado Luigi Avella, otras personas, con motivaciones de diversa índole, se han visto embaucadas por la santona: «Algunas personas acuden por un problema, como un duelo o un familiar gravemente enfermo. Para ellos, Trevigano es una esperanza, Otros buscan un apoyo a sus creencias religiosas. También puede existir el impulso de querer ser testigo de primera mano de un evento extraordinario. Cada uno tiene su propia historia, con matices subjetivos», explica el profesor de Psicología Social, Lorenzo Montali, vicepresidente del Comité para el Control sobre Pseudociencias.

Tras descubrir el engaño de la supuesta vidente, el abogado Luigi Avella considera que Gisella Cardia es «el demonio». «Los mensajes que lee son diabólicos», afirma Avella, a la vista de las terroríficas comunicaciones que le habría hecho a la santona la supuesta virgen, con anuncios de guerras, desastres naturales y hambrunas. El día tres de cada mes, la supuesta virgen de Trevignano le dicta un mensaje dirigido al mundo, mensaje que Gisella escribe en un bloc y luego lee a sus fieles. Este fue el último mensaje: «La guerra llegará también a Europa y especialmente a Roma, han dado la espalda a Dios y por ello padecerán sufrimiento y destrucción». Mensajes sin pies ni cabeza, de aspecto satánico y nada salvífico. Ahora, con el caso de la vidente de actualidad diaria en los medios de comunicación, crece la expectación para la cita del 3 de mayo, a la espera del próximo mensaje de la supuesta virgen frente al lago de Bracciano.

