Las delegaciones de Israel y Hamás firman el acuerdo de paz impulsado por Trump
Hamás entregará a los 48 rehenes a cambio de que Israel retire sus tropas a las líneas delimitadas en el pacto
Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para acabar con la guerra en Gaza
J. I. de la Torre
Las delegaciones de Israel y Hamás han confirmado que han firmado el acuerdo de alto el fuego y cese de las hostilidades anunciado en la madrugada del miércoles al jueves por el presidente de EE.UU., Donald Trump. El movimiento islamista liberará a ... los 48 rehenes que permanecen en sus manos, 20 de los cuales Tel Aviv considera que permanecen vivos. A cambio, Israel retirará sus tropas a las línea delimitadas en la primera parte del pacto alcanzado.
Este acuerdo llega a escasas 24 horas de que se anuncie el Premio Nobel de la Paz, un sueño para el magnate neoyorquino.
La primera etapa del Plan de Paz ha entrado en vigor este jueves a las once de la mañana, según ha informado 'Al Qahera', la cadena de televisión egipcia afiliada al Estado.
Tel Aviv calcula que al menos 20 de los cautivos permanecen con vida
Se espera que este pacto ponga fin a la violencia que ha sacudido la región desde los atentados del 7 de octubre, donde Hamás asesinó a 1.200 israelíes y secuestró a otros 250. En respuesta, Israel ha dejado más de 67.000 muertos en la franja de Gaza, según cifras del Ministerio de Salud del enclave, vinculado a Hamás, y que la ONU considera fiables.
Datos de la destrucción
en Gaza
Total de fallecidos
Datos Octubre 2025
Desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja, la crisis humanitaria se ha recrudecido. En las primeras semanas, Israel lanzó órdenes de evacuación para movilizar a miles de gazatíes de norte a sur. Según datos de la ONU, en Gaza viven 2,1 millones de personas en 345 kilómetros cuadrados. De ellos, al menos 1,9 millones están desplazadas dentro del territorio.
8 de octubre
70.000
68.175
60.000
50.000
46.355
40.000
30.000
22.288
20.000
Según el Ministerio de Salud Gazatí
10.000
O
E
E
O
2023
2024
2025
Niños, mujeres
y ancianos fallecidos
Ancianos
Niños
31%
5%
53%
47%
Mujeres
17%
Destrucción
Datos Julio 2025
Los siguientes mapas muestran una evaluación integral basada en imágenes satelitales de los daños en las estructuras, vías de comunicación y cultivos dentro del área de la franja de Gaza. Los datos georreferenciados del UNOSAT (Centro de Satélites de la ONU) reflejan los resultados de cada edificio antes y después de las operaciones militares israelíes.
Ejemplo de imagen satelital del UNOSAT
Daños en edificios
Recuento de estructuras
dañadas por poblaciones
Gaza
48.181
Jan Yunis
51.219
Gaza Norte
40.192
35.117
Rafah
Deir Al-Balah
18.103
Daños por categorías
Moderado
41.895
Severo
17.421
Destruido
102.067
Gaza
Norte
Ciudad
de Gaza
Gaza
Deir Al-Balah
Jan Yunis
Rafah
Fuente
UNOSAT, techforpalestine.org y elaboración propia
ABC / J.Torres, JdVelasco, MJ Antonio y L. Cano
Si bien esto es el primer paso en una tregua para el conflicto, la segunda fase del acuerdo se prevé más comleja: impone una transición política en Gaza, el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas palestinos con la asistencia de países árabes y de EE.UU., una fuerza de seguridad. Además, establece que el movimiento islamista debe desmantelarse. En caso de se cumplieran estos puntos, podría concluir con la creación de un Estado de Palestina. No obstante, Hamás no ha confirmado su disposición a no participar en este proceso, lo que resulta una línea roja para Israel.
