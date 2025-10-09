Las delegaciones de Israel y Hamás firman el acuerdo de paz impulsado por Trump

Las delegaciones de Israel y Hamás han confirmado que han firmado el acuerdo de alto el fuego y cese de las hostilidades anunciado en la madrugada del miércoles al jueves por el presidente de EE.UU., Donald Trump. El movimiento islamista liberará a ... los 48 rehenes que permanecen en sus manos, 20 de los cuales Tel Aviv considera que permanecen vivos. A cambio, Israel retirará sus tropas a las línea delimitadas en la primera parte del pacto alcanzado.

Este acuerdo llega a escasas 24 horas de que se anuncie el Premio Nobel de la Paz, un sueño para el magnate neoyorquino.

La primera etapa del Plan de Paz ha entrado en vigor este jueves a las once de la mañana, según ha informado 'Al Qahera', la cadena de televisión egipcia afiliada al Estado.

Se espera que este pacto ponga fin a la violencia que ha sacudido la región desde los atentados del 7 de octubre, donde Hamás asesinó a 1.200 israelíes y secuestró a otros 250. En respuesta, Israel ha dejado más de 67.000 muertos en la franja de Gaza, según cifras del Ministerio de Salud del enclave, vinculado a Hamás, y que la ONU considera fiables.

Datos de la destrucción en Gaza Total de fallecidos Datos Octubre 2025 Desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja, la crisis humanitaria se ha recrudecido. En las primeras semanas, Israel lanzó órdenes de evacuación para movilizar a miles de gazatíes de norte a sur. Según datos de la ONU, en Gaza viven 2,1 millones de personas en 345 kilómetros cuadrados. De ellos, al menos 1,9 millones están desplazadas dentro del territorio. 8 de octubre 70.000 68.175 60.000 50.000 46.355 40.000 30.000 22.288 20.000 Según el Ministerio de Salud Gazatí 10.000 O E E O 2023 2024 2025 Niños, mujeres y ancianos fallecidos Ancianos Niños 31% 5% 53% 47% Mujeres 17% Destrucción Datos Julio 2025 Los siguientes mapas muestran una evaluación integral basada en imágenes satelitales de los daños en las estructuras, vías de comunicación y cultivos dentro del área de la franja de Gaza. Los datos georreferenciados del UNOSAT (Centro de Satélites de la ONU) reflejan los resultados de cada edificio antes y después de las operaciones militares israelíes. Ejemplo de imagen satelital del UNOSAT Daños en edificios Recuento de estructuras dañadas por poblaciones Gaza 48.181 Jan Yunis 51.219 Gaza Norte 40.192 35.117 Rafah Deir Al-Balah 18.103 Daños por categorías Moderado 41.895 Severo 17.421 Destruido 102.067 Gaza Norte Ciudad de Gaza Gaza Deir Al-Balah Jan Yunis Rafah Fuente UNOSAT, techforpalestine.org y elaboración propia ABC / J.Torres, JdVelasco, MJ Antonio y L. Cano Datos de la destrucción en Gaza Total de fallecidos Datos Octubre 2025 Desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja, la crisis humanitaria se ha recrudecido. En las primeras semanas, Israel lanzó órdenes de evacuación para movilizar a miles de gazatíes de norte a sur. Según datos de la ONU, en Gaza viven 2,1 millones de personas en 345 kilómetros cuadrados. De ellos, al menos 1,9 millones están desplazadas dentro del territorio. 8 de octubre 68.175 70.000 60.000 50.000 46.355 40.000 30.000 22.288 20.000 Según el Ministerio de Salud Gazatí 10.000 O E E O 2023 2024 2025 Niños, mujeres y ancianos fallecidos Niños 31% 53% Ancianos 5% Mujeres 17% 47% Destrucción Datos Julio 2025 Los siguientes mapas muestran una evaluación integral basada en imágenes satelitales de los daños en las estructuras, vías de comunicación y cultivos dentro del área de la franja de Gaza. Los datos georreferenciados del UNOSAT (Centro de Satélites de la ONU) reflejan los resultados de cada edificio antes y después de las operaciones militares israelíes. Ejemplo de imagen satelital del UNOSAT Daños en edificios Por grado de destrucción Moderado Severo Destruido 41.895 17.421 102.067 Recuento de estructuras dañadas por poblaciones Gaza 48.181 Jan Yunis 51.219 Gaza Norte 40.192 35.117 Rafah Deir Al-Balah 18.103 Gaza Norte Ciudad de Gaza Gaza Deir Al-Balah Jan Yunis Rafah Fuente: UNOSAT, techforpalestine.org y elaboración propia ABC / J.Torres, JdVelasco, MJ Antonio y L. Cano

Si bien esto es el primer paso en una tregua para el conflicto, la segunda fase del acuerdo se prevé más comleja: impone una transición política en Gaza, el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas palestinos con la asistencia de países árabes y de EE.UU., una fuerza de seguridad. Además, establece que el movimiento islamista debe desmantelarse. En caso de se cumplieran estos puntos, podría concluir con la creación de un Estado de Palestina. No obstante, Hamás no ha confirmado su disposición a no participar en este proceso, lo que resulta una línea roja para Israel.