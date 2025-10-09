Las delegaciones de Israel y Hamás firman el acuerdo de paz impulsado por Trump

Suscribete a
TVE anuncia los participantes del Benidorm Fest en plena incógnita del futuro de Eurovisión
El Gabinete de Seguridad de Israel se reúne para votar el acuerdo de paz

J. I. de la Torre

Las delegaciones de Israel y Hamás han confirmado que han firmado el acuerdo de alto el fuego y cese de las hostilidades anunciado en la madrugada del miércoles al jueves por el presidente de EE.UU., Donald Trump. El movimiento islamista liberará a ... los 48 rehenes que permanecen en sus manos, 20 de los cuales Tel Aviv considera que permanecen vivos. A cambio, Israel retirará sus tropas a las línea delimitadas en la primera parte del pacto alcanzado.

