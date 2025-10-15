Suscribete a
ABC Premium

Declarado el estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los inmigrantes

Este es un nuevo frente abierto con la Administración del presidente Donald Trump y con el objetivo de ofrecer ayudas a los residentes afectados por esta política

Trump sube el tono contra Sánchez: califica de «irrespetuoso» el gasto en defensa de España y vuelve a amenazar con aranceles

Imagen de archivo de una protesta contra los agentes desplegados por Donald Trump en Los Ángeles (California).
Imagen de archivo de una protesta contra los agentes desplegados por Donald Trump en Los Ángeles (California). AFP

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las autoridades del condado de Los Ángeles, en el estado de California, han declarado el estado de emergencia por las redadas contra los inmigrantes, en un nuevo frente abierto con la Administración del presidente Donald Trump y con el objetivo de ofrecer ayudas a ... los residentes afectados por esta política.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app