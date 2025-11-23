Suscribete a
David Cameron revela que padece cáncer de próstata desde hace un año y pide mejores pruebas de detección

En una entrevista en 'The Times' explica que fue su esposa la que le animó a someterse a un examen médico

El ex primer ministro de Reino Unido, David Cameron, en una imagen de archivo
El ex primer ministro británico David Cameron ha revelado en une entrevista con 'The Times' que padece cáncer de próstata desde hace un año. El político explica que su esposa le animó a someterse a un examen médico tras escuchar una entrevista en ... la radio.

