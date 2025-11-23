David Cameron revela que padece cáncer de próstata desde hace un año y pide mejores pruebas de detección

El ex primer ministro británico David Cameron ha revelado en une entrevista con 'The Times' que padece cáncer de próstata desde hace un año. El político explica que su esposa le animó a someterse a un examen médico tras escuchar una entrevista en ... la radio.

Cameron, de 59 años, cuenta que siguió el consejo y los resultados de las pruebas revelaron que los antígenos específicos de esta enfermedad eran «preocupantemente altos». Una resonancia magnética y una biopsia confirmó después la presencia de la enfermedad.

El político británico ha decidido contar su experiencia porque considera que «es algo en lo que debemos pensar, hablar y, si es necesario, actuar». En este sentido, afirma que quiere añadir su nombre «a la larga listas de personas que piden un programa de detección selectiva». «No me gusta mucho hablar de mis problemas de salud íntima, pero creo que debería hacerlo», destaca.

«A los hombres nos da vergüenza hablar de algo como la próstata, porque está tan íntimamente relacionado con la salud sexual y todo lo demás. Pensé: bueno, esto te ha pasado y deberías hablar al respecto», explica en el citado medio.

Cuenta que al recibir el diagnóstico tuvo que tomar la decisión de cómo afrontarlo y decidió someterse a una terapia focal, consistente en administrar pulsos eléctricos para destruir las células cancerosas, que tuvo éxito.

Cameron pide más pruebas diagnósticas

El ex primer ministro explicó también que quiere apoyar la petición de la organización benéfica Prostate Cancer Research para que el sistema de salud británico ofrezca pruebas de detección de este tipo de cáncer a personas de alto riesgo. Asimismo, como recoge la entrevista, asegura que «un mayor avance tecnológico» podría permitir que ese programa de detección se extendiera a todos los hombres mayores en el país.

La revelación de Cameron coincide con las noticias publicadas por varios medios británicos durante la semana que explican que el primer programa de detección del cáncer de próstata del Servicio Nacional de Salud del país prodía recibir luz verde.

Según los datos, esta es la enfermedad más común entre los hombres de Reino Unido con cerca de 63.000 diagnósticos y 12.000 muertes al año.