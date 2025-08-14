Suscribete a
Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

Dana Erlich: «España no es un país antisemita, pero vemos manifestaciones que nos preocupan»

Pocos días después de su nombramiento nos recibe la máxima representante de Israel en España

Estados Unidos alerta de un aumento del antisemitismo en España y apunta a Podemos por ello

La encargada de Negocios de Israel, Dana Erlich, durante la entrevista
La encargada de Negocios de Israel, Dana Erlich, durante la entrevista IGNACIO GIL

Jaime Michavila

Madrid

Antes de comenzar superamos un exhaustivo control de seguridad. No es para menos: entrevistamos a Dana Erlich (1980) la nueva encargada de negocios de Israel en España, en un momento especialmente delicado para la diplomacia internacional.

La conversación arranca de forma distendida. Erlich nos ... muestra con orgullo un ejemplar de ABC de enero de 1986, en cuya portada aparece el Rey Juan Carlos firmando el histórico tratado de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España. En la sala, una bandera israelí y una moderna menorá decoran el ambiente, evocando tanto tradición como actualidad.

