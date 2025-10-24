Suscribete a
Cuatro muertos y 12 heridos en una explosión en una estación de tren en Ucrania

El atacante, un hombre de 23 años, se encuentra entre los fallecidos

Atentado en Italia contra un periodista de investigación de la RAI: una bomba destruye su coche y el de su hija frente a su casa

Trabajos en el lugar de la explosión.
Trabajos en el lugar de la explosión. Handout / National Police of Ukraine / AFP

Al menos cuatro personas han muerto en una explosión registrada en una estación de tren del norte de Ucrania. Los hechos han ocurrido este viernes cuando un hombre ha hecho detonar un artefacto. El atacante, de 23 años, se encuentra entre los cuatro fallecidos, ... informa AFP, que cita a las autoridades. Las otras tres son mujeres: una guardia fronteriza y dos civiles.

