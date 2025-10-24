Cuatro muertos y 12 heridos en una explosión en una estación de tren en Ucrania

Al menos cuatro personas han muerto en una explosión registrada en una estación de tren del norte de Ucrania. Los hechos han ocurrido este viernes cuando un hombre ha hecho detonar un artefacto. El atacante, de 23 años, se encuentra entre los cuatro fallecidos, ... informa AFP, que cita a las autoridades. Las otras tres son mujeres: una guardia fronteriza y dos civiles.

La explosión se ha producido durante un control de documentos en un andén de la estación de Ovruch, junto a un tren, ha expresado la guardia fronteriza de Ucrania en un comunicado.

Por el momento se desconoce el artefacto que ha detonado. Mientras las autoridades no han podido confirmar aún de qué tipo de artefacto se trata, los medios ucranianos afirman que ha sido una granada.

El hombre había sido detenido recientemente por intentar salir de ilegalmente del país, informa AFP, que cita al servicio de fronteras.