Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un muerto y nueve heridos por un golpe de mar en Tenerife

Al menos cuatro muertos y 11 heridos por un atropello masivo tras una persecución policial en Florida

El vehículo perseguido acabó estrellándose contra un bar frecuentado por la comunidad LGBTQ en la ciudad de Tampa

Persecución policial en Tomares: interceptan un coche cargado de fardos de droga en pleno polígono El Manchón

La Policía de Tampa acordona la zona del accidente
La Policía de Tampa acordona la zona del accidente Europa Press

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al menos cuatro personas han muerto y once han resultado heridas en la ciudad estadounidense de Tampa, en Florida, durante una persecución policial que terminó cuando el vehículo sospechoso se estrelló contra un bar y arrolló a su clientela.

El sospechoso ha sido ... identificado como Silas Sampson, de 22 años, que se dio a la fuga en cuanto la Policía le dio el alto poco después de la medianoche del viernes al sábado, hora local, por conducir de manera temeraria, de acuerdo con un comunicado de la Policía de Tampa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app