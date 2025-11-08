Al menos cuatro muertos y 11 heridos por un atropello masivo tras una persecución policial en Florida

Al menos cuatro personas han muerto y once han resultado heridas en la ciudad estadounidense de Tampa, en Florida, durante una persecución policial que terminó cuando el vehículo sospechoso se estrelló contra un bar y arrolló a su clientela.

El sospechoso ha sido ... identificado como Silas Sampson, de 22 años, que se dio a la fuga en cuanto la Policía le dio el alto poco después de la medianoche del viernes al sábado, hora local, por conducir de manera temeraria, de acuerdo con un comunicado de la Policía de Tampa.

El Servicio Aéreo de la Policía de Tampa (TPD) detectó la conducción errática del coche en torno a las 00.40 horas y comenzó a monitorizarlo. El hombre, que había sido visto previamente participando en carreras callejeras, continuó con su circulación temeraria a alta velocidad. Noticia Relacionada Detenidas dos personas por darse a la fuga con un coche robado tras saltarse un control en Camas S. P. La huida terminó cuando el vehículo en el que viajaban los sospechosos impactó contra la mediana de la autovía Mientras el Servicio Aéreo continuaba controlando el vehículo, la Policía de Tampa (TPD) y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) lo localizaron en una intersección. Allí iniciarion una persecución e intentaron, sin éxito, varias maniobras para fernarlo. Los agentes detuvieron el seguimiento cuando el conductor se acercó a una avenida principal. El conductor continuó a gran velocidad, perdió el control y se arrolló a la clientela del bar 'Bradley's', un conocido punto de encuentro de la comunidad LGBTQ en la ciudad. Tres de las personas atropelladas murieron en el acto y una cuarta falleció de camino al hospital. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico. Sampson ha sido detenido y se encuentra ahora mismo bajo custodia. La Patrulla de Carreteras de Florida lidera la investigación del accidente de tráfico.

