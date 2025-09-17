Cuatro detenidos por proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor

Cuatro personas fueron arrestadas este martes luego de que realizaran la proyección de imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein en el real Castillo de Windsor, donde el mandatario estadounidense será recibido este miércoles por el rey Carlos durante su visita de estado a Gran Bretaña.

Los hechos ocurrieron el martes temprano cuando varios manifestantes desplegaron una enorme pancarta con una fotografía de Trump y Epstein cerca del Castillo de Windsor, para luego proyectar diversas imágenes de ambos en una de las torres del castillo.

La policía declaró que cuatro adultos fueron arrestados bajo sospecha de comunicaciones maliciosas tras una proyección no autorizada en el Castillo de Windsor, que describieron como una maniobra publicitaria. Los cuatro permanecen bajo custodia.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hicieron pública el lunes una carta de cumpleaños que Trump supuestamente escribió a Epstein hace más de 20 años, aunque la Casa Blanca ha negado su autenticidad.

La carta también fue proyectada en el castillo, junto con fotografías de las víctimas de Epstein, clips de noticias sobre el caso e informes policiales.

La publicación de la carta ha renovado la atención sobre un asunto que se ha convertido en una espina política en el costado del presidente.

Aunque ha instado a sus partidarios a dejar de lado el tema, el apetito por conocer detalles sobre los crímenes de Epstein y quién más pudo haber sabido de ellos o haber estado involucrado con él sigue siendo alto.

Trump era amigo de Epstein antes de convertirse en presidente, pero tuvo un enfrentamiento con el exfinanciero años antes de su muerte en prisión en 2019.

La carta de cumpleaños contenía el texto de un supuesto diálogo entre Trump y Epstein, en el que Trump lo llama «amigo» y dice: «Que cada día sea otro secreto maravilloso». El texto aparece dentro de un boceto rudimentario de la silueta de una mujer desnuda.