Suscribete a
ABC Premium

Los críticos a Starmer ya le buscan sustituto en su mayor crisis interna

La popularidad del 'premier' se hunde por la falta de reformas en vivienda y sanidad, y la subida de precios

El alcalde de Mánchester, la ministra de Interior o la izquierdista Rayner, entre los posibles relevos

Andy Burnham, «el rey del norte», en el centro del tablero británico

Pesimistas por buenas razones

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, durante una sesión plenaria de la Cumbre de Líderes del G20 en el Centro de Exposiciones Nasrec de Johannesburgo
El primer ministro británico, Keir Starmer, durante una sesión plenaria de la Cumbre de Líderes del G20 en el Centro de Exposiciones Nasrec de Johannesburgo AFP
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer ministro británico, Keir Starmer, atraviesa uno de los momentos más delicados desde que llegó al poder el año pasado, una victoria electoral que muchos calificaron entonces de histórica. Hoy, esas mismas filas se encuentran sumidas en el desconcierto y la división, ... con un liderazgo cada vez más cuestionado y una caída de popularidad sin precedentes para un jefe de Gobierno en el Reino Unido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app