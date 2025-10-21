Críticas a un diputado francés de extrema izquierda por quitarse el reloj antes de una entrevista: «Hipocresía»

Louis Boyard, diputado de 25 años del partido de extrema izquierda Francia Insumisa, se quitá el reloj antes de conceder una entrevista a la cadena de televisión BFMTV. A partir de ahí, se desata la polémica. Algunos lo acusan de querer ocultar el complemento, otros ... incluso afirman que se trata de un Rolex.

En mitad de la controversia, interviene el presidente argentino, Javier Milei, que comparte en X una publicación con el vídeo a través de sus redes sociales. «La hipocresía de la izquierda. Fin», dice en el texto que acompaña a las imágenes.

El texto junto al vídeo en la publicación original, iba en la misma línea: «Louis Boyard, diputado de la izquierda radical La Francia Insumisa (el de Mélenchon), se quita el reloj antes de aparecer en el canal de noticia y criticar a los 'ultrarricos'».

LA HIPOCRESÍA DE LA IZQUIERDA

Fin. https://t.co/AXnTl4pbHZ — Javier Milei (@JMilei) October 21, 2025

Para intentar zanjar la polémica, el diputado francés ha publicado un vídeo en su cuenta de X donde desmiente que tenga un Rolex. En la grabación, muestra el reloj en cuestión y detalla que se trata de un Tissot modelo PR100 valorado en 295 euros.

«Lo lamento mucho. Siento decepcionaros, pero no tengo un Rolex. Tengo este, que vale 295 euros y que mis amigos me regalaron por mi 25 cumpleaños. Lo he llevado en multitud de vídeos. Antes de las entrevistas y en los platos, donde muevo los brazos y puedo golpear la mesa u otras cosas, he cogido la costumbre de quitármelo», explica.

L’extrême droite parle de ma montre.



Je remets les pendules à l’heure⤵️ pic.twitter.com/lm39vOmuJH — Louis Boyard (@LouisBoyard) October 21, 2025

En el vídeo, Boyard se queja de que estas afirmaciones sobre el reloj son un ejemplo de desinformación y cita otra situación que le afectó a principios de septiembre, cuando distintas cuentas en redes sociales difundieron la información de que «había problemas» con sus «cuentas de campaña, que habían sido validadas».