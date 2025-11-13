Suscribete a
Cristina Garrido, madre del único español víctima del atentado de Bataclan: «No hay perdón que valga para los que asesinaron a mi hijo»

Han pasado diez años del mayor atentado terrorista de la historia en Francia que acabó con la vida de Juan Alberto, que estaba en la sala Bataclan

Detenidas en Francia tres personas por entregar un USB al único yihadista vivo de los atentados en Bataclan

Cristina Garrido junto al memorial en la Plaza de la Villa de París en Madrid en recuerdo de su hijo Juan Alberto
Cristina Garrido junto al memorial en la Plaza de la Villa de París en Madrid en recuerdo de su hijo Juan Alberto IGNACIO GIL
Carlota Pérez

Carlota Pérez

Madrid

Cada 13 de noviembre Cristina camina por el pequeño jardín de la plaza de la Villa de París en Madrid, justo en frente del imponente edificio del Tribunal Supremo y a 12 escaleras de distancia del Instituto Francés. En una esquinita, protegido entre los árboles ... se levanta un pequeño monolito en forma de fuste de columna estirada con una placa: «En memoria de las víctimas de los atentados de París del 13 de noviembre de 2015. Para que su recuerdo permanezca vivo entre nosotros y nos sirva de estímulo para defender la libertad», se puede leer. Alrededor, varios son los ramos de flores que decoran el monolito. Son flores frescas, se han tenido que poner hoy y es lo que llama la atención de los transeúntes que se paran a leer la inscripción. «Vaya, diez años ya de esta locura», dice un hombre que solo pasaba por allí y ha dedicado unos minutos al recuerdo de las víctimas.

