El crimen organizado como amenaza climática y social

La expansión del crimen organizado en la Amazonía no solo amenaza la seguridad, sino también el equilibrio climático global. La región que almacena 34.000 millones de toneladas de carbono, está cerca del punto de inflexión, con un 17% de la cobertura forestal ya ... destruida (25% es el límite para colapsar), y es además el camino de paso del 40% de la cocaína mundial, según un documento presentado en la COP30 por el Panel Científico para la Amazonía (SPA, por sus siglas en inglés), de la ONU.

Es un escenario de riesgo altísimo para comunidades indígenas y tradicionales, consideradas en estudios científicos como las principales guardianas de la selva. Según el informe, el crimen organizado actúa en múltiples frentes: minería y tala ilegal, apropiación indebida de tierras, tráfico de drogas, armas y personas, además del trabajo esclavo.

Los grupos criminales como el Comando Vermelho y el PCC han convertido vastas áreas amazónicas en corredores del crimen, donde la minería ilegal, el tráfico de drogas y la explotación sexual generan más ingresos y oportunidades para los jóvenes que los presupuestos estatales.

El estudio explica que las alianzas entre disidentes de las FARC, grupos peruanos y facciones criminales brasileñas han ampliado el control de estas organizaciones sobre las rutas fluviales y aéreas, especialmente en la triple frontera del Putumayo. La convergencia entre el narcotráfico y otras economías ilícitas ha alimentado la delincuencia medioambiental a escala regional, y en negocios que generan más ingresos y oportunidades para los jóvenes que los presupuestos estatales.

En ese contexto, activistas y defensores de la selva se han convertido en blanco de amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos. En junio de 2022, el periodista británico y el indigenista Bruno Pereira, fueron asesinados por una de esas mafias cuando navegaban con destino al Valle de Javari, en la frontera de Brasil y Perú. «El problema es global. Los mercados más lucrativos se encuentran en países que operan en dólares», destaca Paes Manso, que se pregunta cómo los sistemas de sanidad de Europa y de EE.UU. pueden enfrentar el reto de un consumo de drogas con un impacto social tan grande en Suramérica.