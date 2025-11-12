Suscribete a
El crimen organizado como amenaza climática y social

Activistas y defensores de la selva se han convertido en blanco de amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos

Las mafias brasileñas y la guerra invisible por la Amazonía

Un militar panameño custodia 12 toneladas de cocaína incautadas
Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

La expansión del crimen organizado en la Amazonía no solo amenaza la seguridad, sino también el equilibrio climático global. La región que almacena 34.000 millones de toneladas de carbono, está cerca del punto de inflexión, con un 17% de la cobertura forestal ya ... destruida (25% es el límite para colapsar), y es además el camino de paso del 40% de la cocaína mundial, según un documento presentado en la COP30 por el Panel Científico para la Amazonía (SPA, por sus siglas en inglés), de la ONU.

