Suscribete a
ABC Premium

El crimen del niño Fernando, de cinco años, ha cimbrado a México

El menor fue asesinado por una deuda de menos de 50 euros que habían contraído sus padres

México insiste en que no permitirá en su territorio operaciones militares de EE.UU. contra los cárteles

Policía mexicana
Policía mexicana efe
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a la Fiscalía del Estado de México, entidad donde tuvo lugar el crimen, que se realicen reformas de fondo.

El Estado de México colinda con la Ciudad de México y cualquier situación que allí suceda tiene ... inmediato impacto nacional. Sheinbaum intervino luego de que se conociera que los padres de «Fernandito», como se lo conocía, no tuvieron la atención correcta cuando denunciaron que se habían llevado a su hijo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app