El crimen del niño Fernando, de cinco años, ha cimbrado a México

Este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a la Fiscalía del Estado de México, entidad donde tuvo lugar el crimen, que se realicen reformas de fondo.

El Estado de México colinda con la Ciudad de México y cualquier situación que allí suceda tiene ... inmediato impacto nacional. Sheinbaum intervino luego de que se conociera que los padres de «Fernandito», como se lo conocía, no tuvieron la atención correcta cuando denunciaron que se habían llevado a su hijo.

El pasado 7 de agosto se conoció que el niño fue sustraído de las manos de su madre en el municipio de La Paz para obligarla a pagar la deuda de mil pesos mexicanos que tenía con una familia que habitaba en el mismo barrio. El menor fue encontrado muerto en la casa de sus captores.

El 28 de julio, Ana y Lilia, madre e hija, acudieron a la casa de la mamá de Fernando, en la Colonia Ejidal El Pino, para reclamar el dinero. Ella les dijo que no podía cubrir el pago. Fue entonces cuando se llevaron al niño y la amenazaron con devolverlo hasta que recibieran el pago.

En los días siguientes, la madre buscó que le dejaran ver a Fernando, pero no lo consiguió y el lunes 4 se presentó ante el Ministerio Público para denunciar el hecho. Ese mismo día el niño fue hallado sin vida. Tenía dos fracturas en el cráneo. La familia de captores fue arrestada a las pocas horas.

Sheinbaum pidió medidas de reforma urgentes a la Fiscalía del Estado de México debido a que la madre del menor denunció que no fue atendida con celeridad, cuando denunció el secuestro de su hijo.

Sheinbaum también informó que las autoridades pertinentes de la Fiscalía ya están bajo investigación.

«Se está, obviamente, investigando qué fue lo que ocurrió y por qué no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso, tiene que haber cambios para que esto no vuelva a suceder», expresó la mandataria.

Los raptos de personas para cobrar deudas son una modalidad habitual en el Estado de México, especialmente en sus poblaciones más vulnerables, donde domina la informalidad, la miseria y donde los habitantes se ven obligados a acudir a prestamistas de última instancia, en muchos casos asociados a células del crimen organizado.

El Estado de México actualmente es gobernado por el mismo partido político del gobierno nacional, Morena. La gobernadora Delfina Gómez es afín al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue quien la impulsó a la gubernatura en el 2023 luego de que esta se desempeñara como su secretaria de Educación.