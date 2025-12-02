El aumento de la criminalidad y la violencia sexual impulsa los radicalismos políticos en Francia

Crecimiento llamativo e inquietante de la criminalidad, los homicidios y la violencia física, pedófila, sexual, agravando tensiones sociales, culturales y políticas de mucho calado.

Según las últimas estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, en Francia (68,6 millones de habitantes) se cometieron durante los ... últimos doce meses 976 homicidios, 4.290 tentativas de homicidios, 449.800 violencias físicas, 122.400 violencias sexuales, 46.100 violaciones o tentativas de violaciones.

Comparativamente, los homicidios y las tentativas de homicidio han crecido entre un 8 y un 12% durante los últimos cinco años, con varias características particulares: ese tipo de criminalidad ha crecido «vertiginosamente» en la «banlieue», la periferia de París y las grandes ciudades, donde el asesinato ha tomado proporciones «alarmantes».

En los dos últimos años, los servicios de seguridad contabilizaron 449.800 violencias físicas. Las peleas «solitarias» o en «banda» han crecido en proporciones semejantes, con nuevas características: incremento de las reyertas entre bandas rivales en la periferia de las grandes ciudades, incremento de la violencia 'solitaria' en el corazón de las ciudades de talla media.

El robo, con armas o sin armas, la sustracción de vehículos, el atraco de pequeños comercios, son denunciados como una «plaga cancerosa».

La violencia sexual ha crecido de manera igualmente significativa, un 11% en los tres últimos años: 122.400 violencias sexuales el año pasado… violencia sexual muy «diversa»: agresiones solitarias, agresiones dentro de las parejas, agresiones contra la «diversidad sexual». La homosexualidad está muy particularmente castigada por la violencia homófoba, acompañada de agresiones sociales y verbales.

Los intentos de violación contra las mujeres, jóvenes y menos jóvenes tienen proporciones alarmantes: han crecido en un 15% en los últimos tres años, con 46.100 violaciones y tentativas de violación.

Cáncer social

El Ministerio del Interior subraya otro dato inquietante: la escasa elucidación, aclaración, explicación, dilucidación, esclarecimiento… Es decir, crece la violencia, pero los servicios de seguridad reconocen su impotencia y baja eficacia para combatir ese cáncer social grave.

Apenas un 7% de los ladrones son detenidos. Más de un 60% de los casos de violencias y violación de mujeres quedan impunes.

El Ministerio del Interior no entra en el análisis de fondo del incremento inquietante de la violencia, cuya importancia en la metamorfosis social y política tiene una influencia palmaria.

El incremento de la violencia en la «banlieue», la periferia de París y las capitales de provincias, es un «vivero» político para La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), que no ofrece «soluciones», pero culpa al «sistema» y al Estado de la degradación de la vida pública.

El incremento de la violencia favorece el crecimiento del electorado de extrema derecha (Marine Le Pen) y al ultra (Éric Zemmour)

El incremento global de la violencia favorece de manera importante el crecimiento del electorado de extrema derecha (Marine Le Pen) y al electorado ultra (Éric Zemmour), a la derecha de la derecha radical.

Ante el crecimiento de la violencia, el presidente Emmanuel Macron y los partidos tradicionales, de izquierda (PS, PCF) y derecha (Los Republicanos), son percibidos como «culpables» o «impotentes».