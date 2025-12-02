Suscribete a
El aumento de la criminalidad y la violencia sexual impulsa los radicalismos políticos en Francia

Los homicidios crecen entre un 8 y un 12% durante los últimos cinco años mientras la extrema izquierda y la ultraderecha culpan a los partidos tradicionales

La Policía patrulla cerca de la pirámide de cristal del Museo del Louvre tras el robo de octubre
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Crecimiento llamativo e inquietante de la criminalidad, los homicidios y la violencia física, pedófila, sexual, agravando tensiones sociales, culturales y políticas de mucho calado.

Según las últimas estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, en Francia (68,6 millones de habitantes) se cometieron durante los ... últimos doce meses 976 homicidios, 4.290 tentativas de homicidios, 449.800 violencias físicas, 122.400 violencias sexuales, 46.100 violaciones o tentativas de violaciones.

