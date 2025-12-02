Suscribete a
La CPI cierra su oficina en Caracas por la falta de colaboración del régimen de Maduro

La investigación por la violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad seguirá desde La Haya, mientras Argentina pide el arresto inmediato de la cúpula chavista

Los venezolanos exigen a la CPI que agilice la investigación contra Maduro: «¡Actúa ya!»

El fiscal general de la CPI, Mame Mandiaye Niang, con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela
Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

La Corte Penal Internacional (CPI) anunciaba este lunes en la Asamblea de Partes que cerraba su oficina en Caracas por falta de colaboración del Gobierno de Venezuela. El anuncio que hizo el fiscal designado Mame Mandiaye Niang en la 24 Asamblea de Estados Parte ... del Tribunal Penal Internacional en La Haya es un alivio para el régimen de Nicolás Maduro, en un momento en el que se siente acosado por las presiones de la fuerza armada de los Estados Unidos en el mar Caribe.

