La CPI cierra su oficina en Caracas por la falta de colaboración del régimen de Maduro

La Corte Penal Internacional (CPI) anunciaba este lunes en la Asamblea de Partes que cerraba su oficina en Caracas por falta de colaboración del Gobierno de Venezuela. El anuncio que hizo el fiscal designado Mame Mandiaye Niang en la 24 Asamblea de Estados Parte ... del Tribunal Penal Internacional en La Haya es un alivio para el régimen de Nicolás Maduro, en un momento en el que se siente acosado por las presiones de la fuerza armada de los Estados Unidos en el mar Caribe.

El cierre coincide además con la petición a la CPI desde Argentina, por parte del Gobierno de Javier Milei, de que detenga al líder chavista y a su número dos y ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La oficina de la CPI en Caracas fue abierta en el 2024 para investigar los casos de violación de derechos humanos desde el año 2014 cuando comenzaron las protestas contra el régimen chavista que se saldaron con 43 muertes y centenares de heridos; luego en el 2017 las protestas dejaron 127 muertes y cientos de heridos. Lo sorprendente es que la oficina fue cerrada este lunes sin haber producido resultados judiciales ni condenas contra los responsables de los asesinatos y torturas de los opositores.

Noticia Relacionada Paolina Massida: «Las víctimas de Maduro sienten que no son prioritarias para la Corte Penal Internacional» Susana Gaviña La abogada principal de la Oficina para la Defensa de las Victimas ante la CPI reclama más presión sobre el fiscal general, Karim Khan, para que dicte una orden de detención contra el presidente de Venezuela

El nuevo fiscal encargado del caso venezolano, Mame Mandiaye Niang, que sustituyó en mayo de este año al fiscal Karim Khan, dijo en la clausura de la oficina caraqueña de la CPI en la Asamblea de Estados Parte que «el progreso real» sigue siendo un reto: «Conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido irnos, aunque la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela permanece activa y dirigida por un equipo de fiscales que seguirán trabajando desde La Haya».

Deterioro de la situación interna

Al cerrarse la puerta de la CPI en Caracas, el representante de la Argentina en la Asamblea de Estados Parte, Diego Emilio Sadosfchi, abrió otra puerta del expediente contra Venezuela con una intervención contundente que sorprendió porque solicitaba a la CPI que «actuara de manera inmediata» sin dilaciones frente a la situación de Venezuela y avanzara en la emisión de órdenes de captura contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su régimen.

Según las agencias, Sadosfchi advirtió que los crímenes de lesa humanidad atribuidos al Estado venezolano llevan años bajo revisión y que el deterioro de las condiciones internas exige respuestas más firmes por parte de la comunidad internacional. Subrayó que Argentina, como Estado parte y país que co-remitió el caso venezolano ante la CPI, considera urgente que se aceleren las decisiones judiciales correspondientes.

La iniciativa de Sandosfchi surge después de que seis países -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- impulsaran una solicitud conjunta a la CPI para investigar las acusaciones de violaciones de DD.HH. y delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 2014 a manos de funcionarios públicos, que fue compensada con la apertura de la oficina en Caracas.

El régimen de Nicolás Maduro siempre ha negado las acusaciones y este lunes durante la Asamblea de las Partes acusó a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes para justificar un supuesto «colonialismo jurídico» en contra de Venezuela.

«La verdad de nuestro país se impondrá, han quedado al descubierto las maniobras de quienes históricamente han instrumentalizado a la CPI contra los países del Sur Global», dice el comunicado oficial de Venezuela.