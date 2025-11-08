Suscribete a
Las islas Diomedes, el último 'muro' entre Estados Unidos y Rusia donde la Guerra Fría nunca terminó: «Nos están vigilando»

Mientras el hielo retrocede, ambas potencias miran la frontera más silenciosa del planeta, una 'Cortina de hielo', donde el enclave estratégico del estrecho de Bering va adquiriendo un nuevo protagonismo

Foto satelital del estrecho de Bering, con las islas Diomedes
Foto satelital del estrecho de Bering, con las islas Diomedes cc-nasa
Alexia Columba Jerez

Basta con levantar la vista y ver la otra isla mientras el vaho del aliento se disuelve en el aire helado. En medio del gélido estrecho de Bering, apenas 3,8 kilómetros separan a Estados Unidos y Rusia. Allí, donde los vientos soplan sin ... tregua y el mar se congela una parte del año, dos pequeñas islas —Diomedes Mayor y Diomedes Menor— condensan siglos de historia, separación y resistencia. En ese punto donde la brújula se confunde y el tiempo se parte en dos, el ayer y el mañana se observan cara a cara en un mundo dividido.

